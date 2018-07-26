İddia: Core i9-9900K, 5GHz Boost Hızıyla Gelecek

Intel'in dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerinden ilginç bilgiler içeren bir sızıntı var!

İddia: Core i9-9900K, 5GHz Boost Hızıyla Gelecek

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