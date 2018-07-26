İddia: Core i9-9900K, 5GHz Boost Hızıyla Gelecek
Intel'in dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerinden ilginç bilgiler içeren bir sızıntı var!
Intel'in dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerinden yeni bir sızıntıyla karşınızdayız. Coolaler'den gelen bilgiler, büyük oranda rivayetlerden oluşuyor, bu yüzden dikkatle yaklaşmakta fayda var.
Sızıntı ilk olarak en üst seviye Core i9-9900K'nın sekiz çekirdek ve 16 thread ile geleceğini söylüyor. Bunlar daha önce duyduğumuz bilgilerle aynı ancak duymadığımız, işlemcinin 3,6GHz giriş hızında çalışacağı ve boost ile 5GHz'e yükseleceği idi. Bununla birlikte boost'un tüm çekirdekler için geçerli olmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Bu dedikoduya göre boost, sadece bir çekirdeği değil, iki çekirdeği kapsayacak.
Core i7-9700K ise daha önceki dedikoduya göre altı çekirdekli, 12 thread'li bir işlemci olacaktı. Ancak yeni sızıntı, işlemcinin sekiz çekirdekli ve sekiz thread'li olacağını iddia ediyor. Yeni bilgiye göre işlemci 3,6 GHz taban saat hızına, tek çekirdekte 4,9GHz boost hızına sahip.
Sızıntı son olarak Core i5-9600K modelinden de bahsediyor. Önceki dedikodularda olduğu gibi Core i5-9600K'nın altı çekirdekli altı thread'li bir işlemci olacağı söyleniyor. İşlemcilerin üçünün de 95W TDP değerinin bulunduğu söyleniyor.
Yeni işlemciler, yeni Z390 için tasarlanmış ancak iddiaya göre piyasadaki Z370 anakartlarla da çalışacak. Sızıntı, işlemcilerin çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor ancak önceki dedikodular, bunun kısa bir süre içinde, hatta önümüzdeki ay olabileceğini söylüyordu.
Zeynel A. Öztürk
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