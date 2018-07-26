İddia: Core i9-9900K, 5GHz Boost Hızıyla Gelecek

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Vahşi Batı

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ