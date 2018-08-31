IFA 2018'de BlackBerry Sürprizi: Key2 LE

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler