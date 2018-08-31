IFA 2018'de BlackBerry Sürprizi: Key2 LE
BlackBerry, IFA 2018'de büyük bir sürprize imza atarak, yeni Android'li telefonunu resmi olarak tanıttı!
Artık Android'li telefonlar üreten BlackBerry, kısa süre önce iş dünyasını hedefleyen, fiziksel klavyeye sahip yeni amiral gemisi telefonu Key2'yi piyasaya sürmüştü. Yurt dışında 700 dolar gibi bir fiyatla raflara çıkan telefonun şimdi, daha ucuz bir kardeşi daha var. Şirket, IFA 2018'de yeni Key2 LE'yi resmi olarak tanıttı.
Key2 LE, 4.5 inç'lik, 1080 x 1620 çözünürlüklü LCD ekranla geliyor ve bu ekran, Key2 ile tamamen aynı. Ancak telefonun neden daha ucuz olduğu diğer detaylara bakınca rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin Key2'de 12 megapiksellik çift kamera bulunurken, ey2 LE'de bu kameraların biti 13 megapiksel, diğeri ise 5 megapiksel.
Key2 LE'ye gücünü veren işlemci, Snapdragon 636. 4GB RAM'e sahip olan telefonun batarya kapasitesi de, Key2'ye oranla daha düşük (3.000mAh).
Telefonda bir parmak izi okuyucu, 8 megapiksellik ön kamera, 64GB'lık dahili depolama alanı ve SD kart yuvası da bulunuyor.
Android 8.1 işletim sistemine sahip olan Key2 LE'de, BlackBerry'nin güvenlik odaklı araçları da yerlerini alıyor.
BlackBerry Key2 LE, 339 dolardan başlayan fiyatlarla, Eylül ayı içerisinde raflarda olacak.
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