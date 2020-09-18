IFA 2020'de Tanıtılan HONOR Ürünlerine Toplam 13 Ödül Geldi!

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2020'de HONOR Watch GS Pro ve HONOR MagicBook Pro gibi en yeni teknolojilerini tanıtarak büyük beğeni toplamıştı. IFA 2020 kapsamında sunulan ödüllerde HONOR Watch GS Pro "Giyilebilir Outdoor İnovasyon - Altın Ödülü"nü kazanırken, HONOR MagicBook Pro ise "Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar - Altın Ödülü"ne layık görüldü. IFA jürisi tarafından sunulan bu ödüller dışında her iki ürün, önde gelen uluslararası basın kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde de çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.
En dayanıklı saat HONOR Watch GS Pro
Özellikle 25 güne kadar sağladığı pil ömrüyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran HONOR Watch GS Pro, Newsweek, Android Authority ve Tomsguide gibi önde gelen yayınlar tarafından sunulan "IFA 2020'nin en iyi giyilebilir teknolojisi" ödüllerini topladı. Kamp yapmayı ve doğayla iç içe bir hayat sürdürmeyi sevenlere yönelik HONOR Watch GS Pro hakkında Newsweek, saatin özellikle dış ortamlar için dayanıklı ve fonksiyonel yapısına, uzun pil ömrüne ve 100'ün üzerinde sunduğu antrenman modlarına dikkati çekiyor.
HONOR Watch GS Pro, doğa yürüyüşü, dağcılık, kampçılık gibi spor ve hobileri olanlar için kullanışlı birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Yükseklik ölçümü, barometre, rotadan dönüş, ay döngüsü gibi doğada oldukça işe yarayan özelliklerin dışında sağlık ve uyku takibi özellikleri de sunan HONOR Watch GS Pro, şık görünümüyle de yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir aksesuar.
FA 2020'nin en iyi dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro
Yeni nesil AMD Ryzen 5 işlemcisiyle göz dolduran dizüstü bilgisayar HONOR MagicBook Pro da IFA 2020'de büyük ilgi toplayan bir diğer HONOR ürünüydü. WIRED ve TechRadar gibi önemli yayınlar tarafından "IFA 2020'nin en iyisi" ödülünü kazanan MagicBook Pro, barındırdığı güçlü donanımsal özellikleri ve şık yapısıyla fuarın ardından heyecanla beklenen ürünler arasında yer aldı. Dizüstü bilgisayara dergide yer veren WIRED, 1080p çözünürlüklü ekranı ve Ryzen 5 işlemcisine karşın ürünün oldukça erişilebilir olmasına odaklanıyor.
HONOR MagicBook Pro, her yerde ve her zaman içerik üretebilmenizi sağlayan, yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar. Şık ve sağlam kasasında klavyeye gizlenmiş pop-up web kamera, parmak izi okuyuculu güç tuşu gibi işlevsel özellikler barındırıyor. İçerisinde yer alan Ryzen 5 4600H işlemci ve Radeon Vega 6 grafik ünitesiyle profesyonel uygulamalarınızı bile rahatlıkla çalıştırabiliyor.
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