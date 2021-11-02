iFixit, Yeni MacBook Pro'yu da Parçaladı: İşte İçinden Çıkanlar!

Apple, bizlere yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların nasıl göründüğüne dair fikir vermiş olabilir, ancak yine de cihazların içine bakmadan tam anlamıyla yeni cihazlar hakkında fikir sahibi olması güç. Bu mottoyla yola çıkan iFixit ekibi, yeni MacBook Pro'ların içini açmış ve önemli bilgileri paylaşmışlar.
iFixit ekibi, MacBook Pro 14 ve 16 inç modellerinin kasası içinde kolayca değiştirilebilir bataryaların bulunduğunu görmüş ve böylece bataryayı değiştirmek isteyenlerin bu işi kolaylıkla kendilerinin yapabileceklerini de doğrulamış. Bataryaların kenarlarına yerleştirilen tırnaklar yoluyla kolayca yerinden çıkartabiliyor ve dizüstü bilgisayarların pili tükendiğinde değişiklik işlemini yapabiliyorsunuz.
Öte yandan dizüstü bilgisayarlardaki SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktası dışındaki bağlantı noktalarının çoğunun modüler olduğunu da söyleyebilen iFixit, böylece bu parçalar arzılanır veya kırılırsa, kolayca ve ucuza değiştirilebileceğinin de altını çiziyor.
iFixit'in yeni MacBook Pro 2021'i parçalarına ayırdığı videoyu hemen aşağıda bulabilirsiniz.
MacBook Pro 2021 Teardown: Easier to Repair, Harder to Score…Last year we got our first look at Apple’s M1 silicon, and as the reviews came in we could feel change on the horizon. The performance gains Apple made by integrating their custom silicon with ultra-fast memory were incredible. We held off on assigning them a repairability score at the time, but now with fully-redesigned M1 MacBook Pros on our table, we’re determined to pin these things down on the repairability scale.
Want to see more of the 2021 M1 MacBook Pros? Check out our deep dive blog starring the 14” version, including a Polishing Cloth teardown.
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00:00 Intro
00:33 What’s new on the outside of the M1 MacBook Pro?
01:03 A microscope look at the new Mini LED display
01:26 X Rays from Creative Electron
01:46 M1 MacBook Pro Opening Procedure
02:02 M1 MacBook Pro Interior First Impressions
02:55 M1 MacBook Pro Battery Removal
04:09 M1 MacBook Pro Trackpad Removal
05:11 M1 MacBook Pro Logic Board Removal
06:11 M1 MacBook Pro New Display Cable Design
06:45 M1 MacBook Pro Fan Removal
07:19 M1 MacBook Pro Speaker Removal
07:33 M1 MacBook Pro Display Removal
08:46 M1 MacBook Pro Repairability
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