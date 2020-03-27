İki Büyük Japon Devi, Bu Ortaklıkla Taşları Yerinden Oynatabilir

İki Japon ekran devi, NEC ve Sharp, bir araya gelerek ortak bir firma kuracaklarını açıkladı. Bu açıklama, ekran piyasasında taşları yerinden oynatabilir.

27 Mart 2020 21:00

Levent Öztürk