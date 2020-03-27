İki Büyük Japon Devi, Bu Ortaklıkla Taşları Yerinden Oynatabilir

Japon NEC ve Sharp firmaları, NEC'in alt firması olan NEC Display Solutions'ı (NDS) Sharp ile birleştirerek, ortak bir işletme kurulması konusunda anlaştılar. Bu yeni ortak işletme, her iki firmanın güçlü yanlarını kullanarak küresel müşterilerinin görselleştirme ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak.
NDS, çeşitli pazarlar için görsel teknoloji ve dijital işaret çözümleri sunan küresel bir sağlayıcıyken, Sharp ise profesyonel ve ticari ekranlar gibi işletme ürünleri ve yeni nesil 8K-Ultra-High Definition monitörler gibi gelişmiş teknolojileri için küresel bir geliştirici.
Yapılan basın açıklamasında NEC Display Solutions Başkanı Hisatsugu Nakatani, NEC ve Sharp arasında bir ortaklığın her iki firmanın müşterileri ve ortakları için nasıl faydalı olacağı hakkında konuştu, "Her iki firma geleceğe benzer stratejik yaklaşımlar ve yüksek kaliteli ürünlerle hazırlanıyordu. Bu birliktelik, tüm müşteri ve ortaklar için daha fazla değer getirecek."
Kabul edilen ortaklığın şartları dahilinde NEC, NDS'in sahipliğinin %66'sını Sharp'a aktaracak ve firma, işletmede %34'lük öz sermaye hissesi bulunduracak. Ortak kuruluş NEC markalı ürünler sunmaya devam edecek. Birleşme, bu yıl Temmuz ayında tamamlanmış olacak.
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