Microsoft, Corona Virüsü Nedeniyle Bazı Office 365 İşlevlerini Kısıtlıyor

Küresel Corona Virüs salgını nedeniyle çevrimiçi ortak çalışma araçlarına artan talep, Microsoft'u da yeni önlemler almaya itti.

Microsoft, Bazı Office 365 İşlevlerini Kısıtlıyor

Microsoft, Office 365 hizmetlerine artan talebi karşılayabilmek için geçici bazı ayarlamalar yapacağını duyurdu.

Firma, yaptığı duyuruda Microsoft 365'in bazı işlevlerinde "geçici ayarlamalar" yapacağını söyledi. Firma, ilk müdahale, sağlık ve acil durum yönetim hizmetleri ve devlet kurumları gibi kritik hizmetlere öncelik vereceğini belirtiyor. Office 365 hizmetlerini yakından izleyecek olan Microsoft, aşırı yüklenme durumunda yükü dengelemek üzere gerekli müdahaleyi yapacak.

Geçici ayarlamaların yapılacağı hizmetler arasında OneNote, SharePoint ve video paylaşım hizmetiStream bulunuyor. Duyuruya göre yapılacak kısıtlamalar arasında OneNote'ta ek dosya boyutunun ve eşitleme süresinin değiştirilmesi, SharePoint'te video çözünürlüğünün düşürülmesi, Stream'e yeni video eklenmemesi ve toplantı çözünürlüğünün 720p'ye ayarlanması var.

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