İki Dev İsmin Kavgası Büyüyor
Karayip Korsanlarının yıldızı Johnny Depp ile Aquaman'in yıldızlarından Amber Heard arasındaki kavga iyice kızıştı!
- Barış Terun
Hiçbir boşanma hoş değildir ama ünlü çiftler arasındaki boşanma davaları, korku-gerilim filmlerine taş çıkartacak düzeye erişebiliyor. Karayip Korsanları, Fantastik Canavarlar, Alice Harikalar Diyarında serileri ile Sleepy Hallow, Charlie ve Çikolata Fabrikası gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu Johnny Depp ve Aquaman gibi gişe harikası filmlerden tanıdığımız, eski karısı Amber Heard arasındaki davalar da gerilim filmlerini, komedi filmleri gibi gösteriyor.
Johnny Depp, kısa süre önce "Kariyerini zedelediğini" gerekçesiyle eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Bununla da yetinmeyen Johnny Depp, Warner Bros.'tan, Heard'ün gelecek Aquaman filmlerinin kadrosundan çıkarılmasını talep etmişti. Ne de olsa Depp, Warner Bros'un en çok gişe hasılatı elde eden filmlerinden bazılarında başrol üstleniyor.
Amber Heard'ün bu duruma cevabı gecikmedi. Ünlü aktris, Depp'i "Mahkemeye yalan ifade vermekle" suçluyor. Depp, Heard'ün yakın arkadaşı Tillet Wright ile "sahte şiddet" suçlamalarında bulunduğunu iddia ederken; Amber Heard'in "Depp'in bulunduğu yer hakkında yalan söylediğini" savunuyor. Maalesef ikili arasındaki çatışma çirkinleşecek gibi görünüyor. Bu durumda; en büyük zararlı, iki kişi ile de ayrı ayrı çalışan Warner Bros olacak.
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