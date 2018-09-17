İkinci Alev Alan Galaxy Note Vakası
Galaxy Note 9'un kendinden alev aldığı iddia edilen bir olay, ister istemez Note 7 kabusunu anımsattı!
Samsung'un sözde ateşe dayanıklı Galaxy Note 9 cep telefonu iddiaya göre Long Island'lı bir kadının çantası içinde kendiliğinden alev aldı. Mağdur olan kadın, hukuki süreç başlattı.
Emlakçı Diane Chung'un yasal mücadelesinin sonucu, Güney Kore şirketini 2016'daki felakete sürüklemişti. Galaxy Note 7'lerin ardı arkası kesilmeyen ateş alma olayları yüzünden 2.5 milyon cihaz toplatılıp imha edilmişti.
Samsung yetkilileri, 24 Ağustosta piyasaya sürülmeden önce, Note 9 için bu soruna sahip olmaması gerektiğini söylemiş; CEO Koh Dong-jin "Galaxy Note 9'daki batarya her zamankinden daha güvenli. Kullanıcılar artık batarya hakkında endişelenmek zorunda kalmayacak" şeklinde açıklamalar yapmıştı.
Başka bir Samsung yöneticisi olan Ürün Planlaması Müdürü Kate Beaumont, şirketin şu anda çok adımlı bir "batarya güvenliği kontrolüne" sahip olduğunu ve Note 9'ların "kesinlikle" alev alamayacağını söylemişti.
Mahkeme belgelerine göre, 3 Eylül gece yarısından hemen sonra Chung, yeni telefonu "son derece sıcak hale geldiğinde" Bayside binasının asansöründeydi. Telefonu kullanmayı bırakıp çantasına koydu. Aniden, bir ıslık ve çığlık sesi duydu ve çantasından dökülen koyu dumanı fark etti. Chung, çantayı asansörün zeminine koydu ve içini boşaltmaya çalıştı, içinden telefonu almaya çalışırken de parmaklarını yaktı.
Asansörde tek başına kapana kısılmış ve "son derece paniklemiş" Chung telefonu düşürdü ve asansör butonlarına basmaya başladı, koyu duman görmeyi zorlaştırmıştı. Lobiye ulaşınca asansör kapısı açıldı ve asansörden cızırdayan teklemeyerek uzaklaştırdı. Olay yerindeki bir vatandaş bir bezle telefonu alıp bir kova suya daldırıncaya kadar telefon yanmaya devam etti.
Chung bu olay sonucu müşteriyle temas kuramadığını ve çantasındaki her şeyin kullanılamaz hale geldiğini söyleyedi.
Samsung telefonunun "kusurlu" olduğunu söyleyen kadın, Galaxy Note 9'ların satışının engellemesini ve satışı yapılan telefonların toplatılmasını talep ediyor.
Samsung sözcüsü, "Galaxy Note 9 cihazına dair benzer başka bir olayla ilgili herhangi bir rapor almadık ve konuyu araştırıyoruz" dedi.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın