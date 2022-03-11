İkinci El Lastik Alınır mı? Kullanılmış Lastikte Nelere Dikkat Edilmeli?

Yüksel fiyatlar, ikinci el araç lastiklerini de bir anda çekici hale getirdi. Peki ama ikinci el lastikler alınır mı? Alırken nelere dikkat edilmeli? Kullanılmış ve sıfır lastiklerin artıları ve eksileri nelerdir?

  • Levent Öztürk
İkinci el lastik alınır mı?

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