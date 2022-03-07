Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un Yayınladığı ISS Videosu Endişe Yarattı

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'in ABD'yi neyle tehdit ettiğinden tam olarak emin değiliz, ama kesinlikle bir şeyi ima ediyor gibi görünüyor. Devlet kontrolündeki medya kuruluşu RIA Novosti tarafından yayınlanan tuhaf yeni bir video, Uluslararası Uzay İstasyonunun Rus kozmonotların veda etmesinin ardından Rus kısmının Uzay İstasyonundan ayrıldığı bir sanatçı sunumu gösterdi.
Uzay haber blogu NASA Watch, videoyu önemli bir bağlamla tweet'leyerek "@Rogozin, ISS programını açıkça tehdit ediyor" dedi.
Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1— NASA Watch (@NASAWatch) March 5, 2022
Bu video ile, Rogozin'in ISS'yi atmosfere indirmekle mi yoksa sadece Rus kısmını kaldırıp tek başına uçmakla mı tehdit ettiği çok net değil.
Savaşa rağmen, NASA'nın ilişkiyi istikrarlı tutmaya çalıştığı biliniyor. Ajans, Rusya'nın tehditlerinin ardından Şubat ayında bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, uzay ajansının, "NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunun devam eden güvenli operasyonları için Devlet Uzay Şirketi Roscosmos dahil tüm uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam ediyor" deniyordu.
Uzay haber kaynağı Cosmic Log'un başındaki Alan Boyle, NASA Watch tweet'i altında "@Rogozin'in (ve diğer botların) trollemesine katlanmak zorunda kalmamak için Twitter'ın Rus hükümet hesaplarını kapatmasını bekliyorum" dedi.
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