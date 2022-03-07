Beklenen Oldu; Netflix Rusya'daki Tüm Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı!!

Daha önce Rus kanallarını platformunda yayınlamayı reddeden Netflix, son aldığı kararla Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Netflix, Rusya'daki Tüm Faaliyetlerini Durdurdu!

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