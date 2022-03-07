Beklenen Oldu; Netflix Rusya'daki Tüm Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı!!

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da Rus kanallarını yayınlama zorunluluğunu uygulamayacağını açıklayan Netflix, şimdi ülkeye daha büyük bir yaptırım uygulamaya karar verdi. Akış devi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası ülkedeki faaliyetlerini tamamen askıya aldığını duyurdu.
Netflix, çekimlerine başlansa da işgal başladığında beklemeye alınan Dasha Zhuk'un yönettiği bir suç gerilim dizisi de dahil olmak üzere dört orijinal Rus yapımına sahipti. Yeni kararla sadece bu yapımlar askıya alınmış olmuyor, Netflix Rusya'da tamamen kapanıyor.
Bir Netflix sözcüsü yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" diyerek mevcut durumu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası birçok büyük şirket Rusya'dan çekilme ya da faaliyetlerini askıya alma kararı açıkladı. Microsoft, Apple ve Samsung gibi şirketler ülkede satışlarını askıya aldıklarını duyururken, Ikea mağazalarını kapattı, Nike çevrimiçi siparişleri karşılamayacağını söyledi. Büyük film stüdyoları da, filmlerini Rusya'da gösterime girmesini durdurdu. Buna yeni Batman filmi de dahil.
Dünya çapında 222 milyon abonesi olan Netflix, Rusya'da hizmet vermeye 2016 yılında başlamıştı. Tahminlere göre şirketin, Rusya'da bir milyon abonesi bulunuyor.
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