İkonik İnka Şehri Machu Picchu'nun Tarihi, Sanılandan Daha Eskiymiş!

İnka dönemine ait, dağın zirvesinde yer alan ünlü Machu Picchu şehri hakkında yapılan yeni bir araştırma, bu ikonik şehrin düşünülenden daha eski olduğunu gösteriyor!