İkonik İnka Şehri Machu Picchu'nun Tarihi, Sanılandan Daha Eskiymiş!

Yeni bir araştırmaya göre, Peru'nun lama dolu dağlarında bulunan ikonik İnka kale-şehri Machu Picchu, daha önce düşünülenden çok daha eski olabilir. Çoğu arkeolog, Machu Picchu'nun İnka imparatoru Pachacuti için bir mülk olarak inşa edildiğini düşünüyor. İspanyol sömürgecilerin tarihsel kayıtlarına bakılırsa, imparator MS 1438'de tahta geçti ve bu, ordusunun yerel bölgeyi fethetmesinin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak, kalenin MS 1440 ile 1450 yılları arasında bir noktada inşa edildiğini gösteriyordu.
Ancak, yeni tarihlendirme, alanın muhtemelen bundan en az yirmi yıl önce yerleştiğini ortaya koyuyor. Antiquity dergisinde bildirildiği üzere arkeologlar, 1912 yılında Machu Picchu'daki üç mezarlıkta bulunan 26 kişinin iskelet kalıntıları üzerinde hızlandırıcı kütle spektrometrisi kullandılar. Bu, Machu Picchu'da MS 1420'den 1530'a kadar, yani daha önce düşünülenden 20 yıl önce yerleşimin olduğunu ortaya çıkardı.
Yale Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Profesör Richard Burger, yaptığı açıklamada "Machu Picchu dünyanın en ünlü arkeolojik alanları arasında yer alıyor, ancak şimdiye kadar tarihi ve burada yaşanan süre hakkında tahminler İspanyollar tarafından İspanyol fetihini takip eden dönemde yazılan çelişkili tarihsel hesaplara dayanıyordu" dedi.
Profesör Burger, "Bu, Machu Picchu'nun kuruluşu ve burada yaşanılan süre hakkında bir tahminde bulunmak için bilimsel kanıtlara dayanan ilk çalışmadır" diye devam etti.
Machu Picchu, Peru And Dağları ile Amazon Havzası arasındaki bir fay hattında deniz seviyesinden yaklaşık 2.400 metre yükseklikte bulunuyor. Tören yapıları ve soylular için bir kraliyet alanı olan, ayrıca işçiler için konutlar ve tarım için kullanılan yüzlerce teras dahil olmak üzere yaklaşık 200 yapıdan oluşuyor.
16. yüzyılın sonlarında İspanyolların İnka İmparatorluğu'nu fethetmesinin ardından, Machu Picchu yüzyıllarca bozulmadan dağlarda yattı, sonunda harabeye dönüştü ve bitki örtüsüne gömüldü. Modern dünya, 1911'de Amerikalı arkeolog Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedildiği ve daha sonra kazıldığı 20. yüzyılın başlarına kadar bu görkemli alanın farkına varmadı.
Kompleksin İnka hikayesinde önemli bir figür olan imparator Pachacuti için bir mülk olarak inşa edildiğine inanılıyor. Hırslı ve ünlü bir hükümdar olarak, günümüzde Peru bölgesine denk gelen alanda önemli miktarda toprak fethetti ve 1532'den İspanyol fetihlerine kadar, İnka imparatorluğunun Güney Amerika'nın batı kıyılarında büyümesinin yolunu açtı.
Machu Picchu'nun yaygın olarak düşünülenden 20 yıl önce var olduğu düşünüldüğünde, aynı zamanda Pachacuti'nin yönetiminde geçen süre hakkında da yanılıyor olabileceğimiz ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, bu, Kolomb öncesi dönemin hikayesini bir araya getirmek için İspanyol işgalcilerin kayıtlarının doğruluğuna inancımızı zorluyor.
Profesör Burger, "Sonuçlar, İnka imparatorluğunun gelişiminin öncelikle sömürge kayıtlarına dayalı olarak tartışılmasının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor" diyor ve ekliyor: "Modern radyokarbon yöntemleri, İnka kronolojisini anlamak için çelişkili tarihsel kayıtlardan daha iyi bir temel sağlıyor."
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