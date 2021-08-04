Netflix, Army of Dead'in İkinci Filmi Army of Thieves İçin Kolları Sıvadı

Zack Snyder'ın Army of the Dead'i geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayınlandı. Film her ne kadar orta karar yorumlar alsa da, Netflix açısından önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.
Henüz Army of Dead yayınlanmadan, filminin Netflix'te kendi sinematik evrenini yaratacağı biliniyordu. Ve şimdi bu evrenin yeni parçalarının neler olacağını biliyoruz: Army of Thieves isimi bir film ve spin-off anime serisi Army of Dead: Lost Vegas.
Army of Thieves, ilk filmde eğlenceli kasa hırsızı Ludwig Dieter'ı oynayan Matthias Schweighöfer başrolü üstleniyor. Başrol oynamanın yanı sıra, Schweighöfer yönetmenlik koltuğunda da oturacak. Zack Snyder ise filmin yapımcılığını üstleniyor. Filmin yayınlanan ilk fragmanını hemen aşağıda izleyebilirsiniz.
Army of Thieves: Bu Sefer Zombiler Yok
Army of Thieves, Army of the Dead ile aynı sinematik evrende geçse de, işin içinde çok fazla zombi olmayacak ve bunun çok makul bir nedeni var. Yukarıdaki fragmandan da görebileceğiniz gibi, Army of Thieves, Army of the Dead olaylarından hemen önce Avrupa'da geçiyor ve hikayenin kronolojisinde bu noktada, zombi salgını daha yeni başladı.
Elbette, Army of Thieves, Zack Snyder'ın filminden tamamen farklı olmayacak, çünkü yine de, Dieter'in bir başka aşılmaz kasayı kırmak için getirdiği ekip tabanlı bir soygun filminin yapısını takip edecek.
Zombi ile ilgili aksiyon olmamasına rağmen, Army of Thieves çok eğlenceli olacak görünüyor. Ne yazık ki, filmin Netflix'e tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bununla birlikte, Army of Thieves'in önümüzdeki birkaç ay içinde yayına girmesini bekleyebiliriz...
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