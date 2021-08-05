Vahşi Sincapların Pozitif Testleri Yeni Bir Salgın Tehdidini Ortaya Çıkardı

ABD'deki vahşi sincapların veba testinin pozitif çıkması, yeni bir salgın riskini de beraberinde getirdi. Yetkililer, ardı ardına yayınladıkları mesajlarla insanları uyarıyor!

Sincaplarda veba görüldü, uyarılar art arda geldi!

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