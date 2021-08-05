Vahşi Sincapların Pozitif Testleri Yeni Bir Salgın Tehdidini Ortaya Çıkardı

California'nın South Lake Tahoe bölgesinde vahşi sincapların veba testinin pozitif çıkmasının ardından bir sağlık uyarısı yapıldı. Tahoe Daily Tribune, Kiva Plajı ve Taylor Creek Ziyaretçi Merkezi'nin sağlık uyarısı nedeniyle kapandığını bildirdi. Neyse ki, enfekte olmuş sincaplarla insan teması henüz gerçekleşmemiş gibi görünüyor.
El Dorado Geçici İlçe Halk Sağlığı Memuru Dr. Bob Hartmann, "Piknik veya kamp alanlarında kemirgenleri beslemeyin ve hasta veya ölü kemirgenlere asla dokunmayın. Ayrıca, yüksek veba riski olan bölgeleri ziyaret ederken evcil hayvanlarınızı evde bırakın" şeklinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada ayrıca, pire tehlikesini en aza indirmek için böcek kovucu sürülmesi ve bot üstlerine sıkıştırılmış uzun pantolonlar giyilmesi tavsiye ediyor.
Bu bölge veba ile ilk kez karşılaşmıyor. Bir South Lake Tahoe sakini geçen yıl pozitif çıkmıştı ve hastalığın eyalette beş yıldır ilk kez tekrar görüldüğü bildirilmişti.
ABD'de her yıl ortalama yedi vaka rapor edilen veba insanlarda nadir görülürken, California'da ve ülkenin güneybatı kesiminde kemirgenler arasında hala rastlanıyor. Hastalığa, Güney Tahoe Gölü'nün bulunduğu El Dorado İlçesi de dahil olmak üzere, California'nın çoğunda endemik olan öldürücü bakteri Yersinia pestis neden oluyor.
Sincapların yanı sıra veba bakterilerini taşıyabilen kemirgenler arasında sıçanlar da bulunuyor. Y. pestis genellikle bu hayvanlardan insanlara enfekte bir pirenin geçmesi ve ısırması yoluyla bulaşıyor. Vücut sıvıları veya enfekte hayvanlardan alınan dokularla temas da vebayı yayabiliyor.
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