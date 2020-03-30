İlaç Sürecini Hızlandıran İlaç Keşif Platformu Duyuruldu!

Fujitsu, ilaç araştırma ve geliştirme şirketi Polaris ile ortak hayata geçirdiği, çığır açan ilaç keşif platformunu duyurdu. İlaç şirketlerinin daha hızlı ve uygun maliyetle yeni ilaç geliştirmelerini desteklemek üzere tasarlanan ilaç keşif platformu, kuantum ilhamlı işlem teknolojisi, "machine learning" ve hibrit kuantum mekaniğiyle moleküler mekanik simülasyonlarının (QM / MM) kombinasyonunu kullanıyor.
Şu anda dang humması için bir tedavi bulmaya odaklanan bu yenilikçi platformla, dünya çapında önemli etkiye sahip hastalıkları tedavi etmek ve ilaç geliştirmek için gerekli yeni (de novo) molekülleri taramak ve nihayetinde keşfetmek hedefleniyor.
Konvansiyonel bilişim yöntemleriyle on milyonlarca molekül incelenirken, Fujitsu ve Polaris'in birlikte geliştirdiği platform aynı zaman aralığında milyarlarca inceleme yapabiliyor. Platform, sadece daha fazla molekül taramakla kalmıyor, aynı zamanda bu işlemi piyasadaki diğer ilaç keşif platformlarından çok daha hızlı yapabiliyor. Fujitsu'nun kuantumdan ilham alan Dijital Annealer teknolojisi, diğer tüm çözümlerden 10bin kat daha hızlı sonuç verebiliyor. Bu sürat farkını tarif etmek gerekirse, öncü molekülleri tanımlamak ve ilaç gelişiminin ilk aşamalarına ulaşmak için geçen süre iki ila dört yıldan sekiz aya kadar düşebilecek.
Öncü moleküller tanımlandıktan sonra, Polaris'in tescilli makine öğrenme algoritması ve ilaç etki (QM/MM) simülasyonları, seçilen moleküllerin, bir ilacın piyasaya sürülmesi için gereken tüm özelliklere sahip olup olmadığını hızla değerlendirebiliyor. Korona virüs gibi salgınlar, bir tedavi bulmak için daha hızlı süreçlere olan artan ihtiyacı vurguluyor ve bu platform, ilaç şirketlerinin etkili ve hızlı tepki vermelerini desteklemeleri için tasarlandı.
Fujitsu İngiltere Yenilik ve Sağlık Bölümü Başkanı Patrick Stephenson şunları söyledi: "Fujitsu'nun kuantumdan ilham alan Dijital Annealer teknolojisi gerçekten öncü bir teknoloji ve ortağımız Polaris ile birlikte ilaç keşif sürecini iyileştirme üzerindeki etkisi hepimizi heyecanlandırıyor. Gelecekte daha birçok hastalığın üstesinden gelmek için bu platformu ölçeklendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Yeni ilaçların hastalara daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde geliştirilmesini sağlayabileceğimiz için çok mutluyuz."
Polaris CEO'su Dr. Shahar Keinan şunları söyledi: "Polaris olarak, ilaç tasarımında devrim yaratabilecek bu yeni platformun ortağı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Öncü ilaç keşfinde bir dönüm noktasına ulaştığımıza inanıyoruz ve kuantumdan ilham alan hesaplamadaki ilerlemelerin artmasının, piyasadaki net ihtiyaçları karşılayarak hesaplama hızını ve aday moleküllerin çeşitliliğini önemli ölçüde artıracağını düşünüyoruz."
Mevcut pilot çalışma, her yıl 22 bin ölüm vakasıyla sonuçlanan 100 milyon hasta sayısıyla yaygın bir hastalık olan dang hummasının tedavisi için gerekli molekülleri araştırıyor. Fujitsu ve Polaris ortak ilaç keşif platformunun pilot çalışması için seçtiği dang humması hastaları için maalesef hala bir tedavi yok.
Dang humması tedavisi için öncü moleküllerin, Mayıs 2020'de bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için hazır hale geleceği tahmin ediliyor. Fujitsu ve Polaris bu çalışmaya paralel olarak, yeni ilaç firmalarıyla bir sonraki hastalık hedeflerini araştırıyor.
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