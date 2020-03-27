Corona Virüs Salgınını Anlık Takip Edebileceğiniz 4 Canlı Harita

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgını, her geçen gün bildirilen yeni vakalar ve can kayıplarıyla neredeyse tek gündemimiz olmuş durumda. Pek çok ülke, salgına karşı önlemler almaya devam ederken, ülkemizde de durum farklı değil.
Peki Corona Virüs Salgını şu anda Dünyayı nasıl etkiliyor? Hangi ülkelerde kaç onaylanmış vaka var? Can kayıplarının sayısı, hangi ülkelerde ne kadar? Dünyada ve ülkelerde toplam yapılan test sayısı kaç adet?
İnternet üzerinde, insanların merak ettiği tüm bu detayları, anlık olarak güncelleyen bazı kaynaklar mevcut. Bu yazımızda, sizlerle bu kaynakların önde gelen ikisini paylaşacağız. Paylaşacağımız Corona Virüs haritaları size, anlık olarak, merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını verecek.
John Hopkis Üniversitesi Corona Virüs Haritası
John Hopkins Üniversitesi, salgının ilk günlerinden başlayarak, internet kullanıcılarına canlı bir harita sunuyor. Bu haritanın yanında, Corona Virüs vakaları ve ölümler hakkında da pek çok detaylı bilgi sunuyor. Dilerseniz ülke bazında, dilerseniz de tüm Dünya bazında, onaylanmış Corona Virüs vakalarını ve hayat kayıplarını anlık olarak buradan öğrenmeniz mümkün.
Harita, aynı zamanda bir grafik yardımıyla, vakaların artış hızını da internet kullanıcılarına sunuyor.
John Hopkis Üniversitesi Corona Virüs Haritası
COVID Visualizer
Navid Mamoon ve Gabriel Rasskin isimli iki Carnegie Mellon Üniversitesi öğrencisi tarafından hazırlanan sitede, Yerküre üzerinde gezinebiliyor ve istediğiniz bir ülkenin üzerine tıklayabiliyorsunuz.
Bir ülkeye tıkladığınızda, küçük bir bilgi ekranı açılıyor. Bu ekrandan, hem günlük, hem de toplam vaka ve ölüm sayısını görmeniz mümkün.
Worldometer
Worldometer, görsel bir sunum yapmak yerine, tamamen tablolar ve sayılar üzerine yoğunlaşıyor. En üstte toplam vaka ve ölüm sayıları ile birlikte, iyileşen vaka sayısı bizi karşılıyor. Sayfanın altına doğru ilerlediğinizde ise, vaka ve ölüm sayılarının yükseliş hızını gösteren grafiklerle birlikte, ülke ülke bu sayıları ayrıntılı olarak listeleyen bir tablo bulunuyor.
Microsoft COVID-19 Tracker
Microsoft'un COVID-19 takipçisi, oldukça kapsamlı istatistikler yardımıyla, Corona Virüs salgınını canlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Hem harita, hem de liste üzerinden ilgilendiğiniz ülkeyi seçerek, o ülkede yaşanan vaka ve kayıp sayılarını görebiliyorsunuz. Ayrıca, ülke ile ilgili çeşitli haber videoları da, sayfada karşımıza çıkıyor.
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