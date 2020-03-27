Corona Virüs Salgınını Anlık Takip Edebileceğiniz 4 Canlı Harita

Koronavirüs'te son durum ne? Corona Virüsü Salgını tüm Dünyaya yayılırken, vaka ve ölüm sayılarının hangi ülkede nasıl değiştiğini anlık olarak takip edebileceğiniz en iyi 4 kaynağı bir araya getirdik.