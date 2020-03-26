İtalya'da 1 numaralı hasta ne diyor? Grafikler ne söylüyor?

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8165'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte durumu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız" sözleriyle nitelendiriyor. Peki, İtalya'da 1 numaralı hasta neler söylüyor? İtalya'da vaka sayısı ve grafiklerdeki hızlı yükselişin nedeni ne? İşte İtalya'dan yansıyan koronavirüs yorumları: