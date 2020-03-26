İtalya'da 1 numaralı hasta ne diyor? Grafikler ne söylüyor?

İtalya'da koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8.165'e ulaştı. John Hopkins Üniversitesi'nin canlı haritasına göre 26 Mart itibarıyla ülkede toplam vaka sayısı 80 bin kişiyi aştı. Peki, İtalya'da 1 numaralı hasta kimdi? İtalya'da gün gün koronavirüs vaka grafikleri nasıl yükseldi? Ülkede hangi hatalar yapıldı? Neden ölümlerin büyük bölümü Lombardia bölgesinden?
İtalya bugün itibarıyla koronavirüs nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülke. NTV Milano muhabiri Şeyda Canepa, alınan yeni kararları duyurdu; bugün itibarıyla İtalya'da sokakta yakalananların 200 euro ceza ödeyeceğini, hapis cezası uygulamasının da değiştiğini aktardı. Testi pozitif olduğu halde dışarı çıkanlar hemen tutuklanacak.
İTALYA'DA 15 GÜNDEKİ VAKA SAYISI
Canlı haritalarda, İtalya'da vakaların belli bir süre sonra ivme kazandığı görünüyor. Euronews'in haberine göre ise İtalya 15. günde 1128 koronavirüs vakası bildirmişti. İtalya gibi krizin vurduğu bir diğer ülke İspanya 15 günlük süreçte sadece 58 vaka bildirmiş.
CANLI İTALYA KORONAVİRÜS GRAFİĞİ
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi. John Hopkins Üniversitesi'nin canlı haritasına göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 80.539'a ulaştı. İtalya, toplam virüs vakasında neredeyse virüsün ilk yayıldığı Çin'i yakalamak üzere. (Canlı harita)
Worldometers İtalya'daki koronovirüs vaka yayılım grafiğini şöyle duyuruyor:
İtalya'da ilk koronavirüs vakası Ocak ayının sonlarında Roma'da Çinli bir turist çifte görülmüştü. Virüs kabusu 20 Şubat'tan itibaren gözle görünür hale geldi. 1 ölüm ve 6 vaka ile başlayan süreçte vaka sayısı bugün 74 bini geçti.
KORONAVİRÜS NEDEN İTALYA'DA HIZLA YAYILDI?
Peki, İtalya'da koronavirüs neden bu kadar yayıldı? Ülkenin virüse hazırlıksız yakalanması, tedbirlerin çok geç ve eksik alınması, yaşlı nüfusu, özellikle kırsalda büyükanne ve büyükbabalarla iç içe bir yaşam kültürü ve buralardan büyük şehirlere hareketlilik genel olarak yapılan yorumlar.
1 NUMARALI VAKA KİMDİ?
İtalya'daki 1 numaralı vaka 38 yaşındaki Mattia idi... İtalya'da salgının merkez üslerinden Lombardia'da yaşıyor. Soyadı hasta mahremiyeti nedeniyle verilmiyor. Yabancıların da görev aldığı uluslararası bir şirkette çalışan Mattia, aynı zamanda amatör olarak futbol oynuyor, maraton koşuyor. Sporla iç içe bir isim.
Mattia, 18 Şubat'ta grip belirtileriyle acil servise gitti. Kendisine koronavirüs testi yapılmadı. Evine dönen Mattia, ertesi gün akşam durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye gitti. Bu kez koronovirüs testi pozitif çıkacaktı. Önce, ocak ayının sonlarında Çin'den dönen bir arkadaşıyla yediği yemekte virüs kapmış olabileceği düşünüldü. Ancak söz konusu kişinin testi negatif çıktı.
Burada ilginç olan konu Mattia'nın virüsü nasıl kaptığı belirlenememesi oldu. Çin bağlantısı yoktu. Yaşanan durum, koronavirüsün İtalya'da çok daha önce yayılmaya başladığı ve önlemlerde geç kalındığı yorumlarını doğuruyor. Yani, Mattia bilinen 1 numaralı vaka olsa da gerçekte 1 numaralı vaka olmayabilir.
İtalya'da 21 Şubat'ta Covid 19 kaynaklı ilk ölüm vakası yaşandı, Venato bölgesindeki 78 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. 22 Şubat'ta ise ölü sayısı 2, vaka sayısı 79'a yükseldi.
1 NUMARALI HASTA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
1 numaralı hasta Mattia'ya tekrar geri dönersek; 18 gün yoğun bakımda kalan Mattia'nın süper taşıyıcı olduğu ve teşhis konana kadar hastalığı bir çok kişiye bulaştırdığı sanılıyor. Bu kişiler arasında hastane personeli de var. Hamile olan eşi de koronavirüs tedavisi gördü ve bir süre sonra taburcu edildi. İtalya'da kısa bir süre önce Mattia'nın ses kaydı yerel yönetim tarafından yayımlandı.
MATTİA: EVDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ
Lombardia'da yaşayan Mattia yaşadıklarının insanlara ders olması gerektiğini; evde kalmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Mattia, "Ben şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz" diyor.
PEKİ NEDEN İTALYA, NEDEN ÖZELLİKLE LOMBARDİA
Peki, İtalya'da vaka sayısı neden bu kadar yüksek? Bugüne kadar yayınlanan pek çok farklı haber aslında virüsün neden İtalya'da çok yayıldığını işaret ediyor:
En temel neden çok geç tedbir alınması, ülkenin yaşlı nüfusu, kırsal ve kent arasında genç nüfus ile yaşlıların teması. Bugüne kadar iki önemli nedenin de altı sık sık çizildi:
- Atalanta-Valencia maçı
- Hastanede yapılan hata
İtalya'da çok sayıda can kaybının yaşandığı Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kenti virüs nedeniyle sarsıcı günler yaşadı. İtalya'da yaşanan ölümlerin yaklaşık beşte biri bu bölgede yaşandı. Bergamo'nun belediye başkanı gerçek ölü sayısının açıklananlardan çok daha fazla olabileceğini; yaşamını yitirenler arasında teşhis konamayanlar olduğunu söylüyor.
Belediye başkanına göre İtalya salgına hazırlıksız yakalandı. Bölgede hareketlilik fazlaydı, nüfus yaşlıydı.
BBCTürkçe'nin haberine göre belediye başkanı iki önemli nedeni şöyle sıralıyor:
- Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vakanın zatürre sanılarak koronavirüs testine tabi tutulmamasının salgının yayılmasında "kıvılcım" görevi gördü.
- 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftarın gitmişti. En az bir o kadar insan da evlerde, barlarda maçı izledi. Bu kalabalık virüsün yayılması için çok elverişli bir ortam sağladı.
Atalanta'yı desteklemek isteyen binlerce Bergamolu o gün yakınlardaki Milano'ya akın etmiş, sokakları doldurmuştu. Atalanta Valencia'yı yenince kutlamalar daha da kalabalıklaştı.
İtalyan profesör Francesco Le Foche de bir süre önce yaptığı açıklamada, "Binlerce insanın iç içe geçmesi, birbirinden sadece iki santimetre uzakta... Hatta heyecanla, bağırmayla, sarılmayla daha da iç içe geçerek virüsün taşınmasına sebep olmuş olabilir" diyordu.
NEDEN LOMBARDİA'DA VAKA SAYISI YÜKSEK?
BBCTürkçe'den Övgü Pınar'ın neden Lombardia'da vaka sayısının bu kadar yüksek olduğunun sorgulandığı haberinde ise sıralanan maddelerden bazıları şöyle:
- Bölgede 65 yaş üstü nüfus 2 milyon 270 bin ile İtalya'nın en büyüğü.
- Lombardia, İtalya'da Çin ile ticari bağları en fazla olan bölge.
- Lombardia, Avrupa genelinde, Çin'le ilgisi belirlenemeyen ilk vakaların ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeydi. Bölgenin bu krize "hazırlıksız yakalandığı" görüşü yaygın.
- Bölgede ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edildi. Bu vakanın 18 Şubat'ta da şikayetleri nedeniyle hastaneye gittiği ancak test yapılmadığı ve evine dönmesine izin verildiği ortaya çıktı. Çok aktif bir sosyal hayatı olduğu belirtilen "Mattia" isimli bu ilk hasta hem çevresine hem de hastaneye virüsün yayılmasına neden oldu.
- Mattia'nın virüsü nasıl kaptığı ise belirlenemedi. Dolayısıyla bölgede virüsün esasında çok daha önceden yayılmaya başladığı, müdahalede geç kalındığı tahmin ediliyor.
- Lombardia'nın kalabalık ve aktif bir bölge olması da virüsün henüz tespit edilemeden önce yayılmasını hızlandırdı. 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçı, karnaval kutlamaları virüsün hızla yayılması için elverişli ortam oluşturdu.
- Koronavirüs krizinin ilk aşamalarında iktidar ortağı Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti'nin de katıldığı "panik karşıtı" bir sosyal etkinlik düzenlendi. 27 Şubat'ta Milano'da yapılan bu etkinlikte Zingaretti ekonominin zarar görme ihtimaline karşı dışarı çıkma mesajı verdi. Ancak Zingaretti 7 Mart'ta ise koronavirüs kaptığını açıkladı.
- Bölgenin sanayileşmiş ve kalabalık olmasının da etkisiyle hava kirliliğinin yüksek olmasının da tabloyu ağırlaştırmış olabileceği görüşünü savunanlar da var.
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