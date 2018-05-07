İlk Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefon!
Yılın en çok satan akıllı telefonları listesinin en tepesinde, sürekli olarak eleştirilen bu telefon var!
iPhone X, analistlerin tahminlerini aşarak 2018'in ilk çeyreğinde dünyada en çok satan akıllı telefon oldu. Piyasa araştırmacısı Strategy Analytics'in yayınladığı istatistiklere göre, Apple'ın amiral gemisi cep telefonu, yılın ilk üç ayında 16 milyon adet sevk edildi. Bunun yanında Apple, sonraki iki sırayı da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile almayı başardı. Bu telefonlar da sırasıyla 12.5 milyon ve 8.3 milyon adet sattılar.
Akıllı telefon satıcıları son zamanlarda, kullanıcıları en yeni telefonları almaya ikna etmekte zorlanıyor. 2017'de çıkan ve Apple'ın son üç yıldaki ilk büyük yeniden tasarımı olan iPhone X'in bile kullanıcıları heyecanlandırmayacağına dair endişeler vardı. 4.7 inç'lik iPhone 8'den 300 dolar, 5.5 inç'lik iPhone 8 Plus'tan 200 dolar pahalı olan iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyatıyla bugüne kadar Apple'ın yaptığı en pahalı iPhone. İnsanların "yeterince iyi" cihazlarına tutunduğu bir dönemde, bu denli pahalı bir cihazın ilgi görmeyeceği düşünülüyordu.
Ama firmanın geçtiğimiz salı günü, iPhone satışlarının yüzde 2.9 arttığını açıklamasıyla bu korkular ortadan kalktı. CEO Tim Cook'un söylediğine göre, iPhone X, bu çeyreğin her haftasında en çok satan iPhone olmuş.
Bunun dışında, bu çeyrek içerisinde dünyanın en çok satan Android cep telefonları ise Xiaomi Redmi 5A ve Samsung Galaxy S9 Plus. Bu cihazlar, sırasıyla 5.4 milyon ve 5.3 milyon adet sevk edildi.
H. Hüseyin Öztürk
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