İlk Ekran Altı Kameralı Telefon Olacak Olan ZTE Axon 20 5G Geliyor

Geçen birkaç ay içerisinde Oppo gibi firmaların telefon kamerasını ekranın arkasına gizlemeye çalıştığını öğrenmiştik. Görünüşe bakılırsa ZTE, bu işi ilk başaran firma olabilir.
ZTE, önümüzdeki ay Çin'de tanıtacağını açıkladığı Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunu ortaya çıkaracak. Önceki prototiplerde ekran altı kameranın AMOLED ekranda belirli pikselleri kapatarak çalıştığını görmüştük. Kameranın bulunduğu bölümdeki pikseller kapatıldığında, saydam katmanın arasından görüş sağlamak mümkün hale geliyor. Bununla birlikte bu yöntemin fotoğraf kalitesini düşürdüğü söyleniyordu. ZTE'nin bu sorunu aşıp aşmadığını görmek için merakla bekliyoruz.
Ekran altı kamerası dışında hakkında çok şey bilinmeyen Axon 20 5G'nin Çin'in dışında satılıp satılmayacağı da henüz belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın