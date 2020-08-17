Bill Gates, Koronavirüs Aşısı Hakkındaki Yalan İddialarla İlgili Konuştu

Geçtiğimiz günlerde CBS Evening News ile yapılan bir röportajda Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, bir kez daha sosyal medya üzerinde yayılan Koronavirüs aşısı komplo teorisini reddetti. Bu komplo teorisine göre Gates, gelecekte bir COVID-19 aşısını kullanarak hareketlerini takip etme amacıyla milyarlarca kişiye mikroçipler takmayı hedefliyor. Her ne kadar bu teoriyi destekleyen hiçbir kanıt bulunmasa da, teori göreceli olarak kalabalık sayılabilecek bir grup tarafından kabul ediliyor.
Bill and Melinda Gates Foundation aracılığıyla Dünya genelinde tıbbi araştırma ve aşı programlarına kaynak sağlayan ünlü isim, daha önce de bu komplo teorisini reddetmişti.
Gates'in CBC Evening News sunucusu ve yönetici editörü Norah O'Donnell'a şunları söyledi: "Bu aşıların ve herhangi bir takip türünün hiçbir bağlantı yok. Bu iddiaların tamamı nereden çıktı bilmiyorum."
Gates, komplo teorisinin nereden başladığını bilmediğini ancak Koronavirüs aşısı araştırması ile ilgili olarak kendisinin ve Dr. Anthony Fauci'nin en fazla bahsedilen iki kişi olduğunu söyledi.
Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerle mücadele konusunda ise Gates "Sadece gerçeği ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanların neden bu işe dahil olduğumuzu ve neden ilerlemeyi hızlandırmak için milyarlar harcamaya hazır olduğumuzu anlamaları gerek. Bunun için de değerlerimizi iyi açıklamamız gerekiyor" dedi.
Ayrıca Gates, röportaj sırasında Koronavirüs testleri hakkında da konuşarak önümüzdeki iki ile dört ay arasında evde yapılacak, anında sonuç veren test kitlerinin onaylanmasını beklediğini söyledi. Ancak bu ev testleri, laboratuvarlarda yapılan ve moleküler olan PCR testleri kadar doğru olmayacağını, önümüzdeki birkaç ay içerisinde test kapasitemizi arttırmamız gerektiğini ve evde testlerin çıkması ile sonuçları 24 saat içerisinde almamız gerektiğini de söyledi. Şu anda var olan gecikme sürelerinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Gates, bu gecikme yüzünden testlerin çoğunun "neredeyse önemsiz hale geldiğini" de sözlerine ekledi.
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