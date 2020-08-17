Facebook, Apple'ın App Store Politikasına Savaş Açtı

Epic Games, Spotify ve Tinder'ın sahibi Match Group'un ardından Apple'ın uygulama içi satın almalardaki kesintilerine baş kaldıran son firma, Facebook oldu. Sosyal platform, küçük firmaları hedefleyen yeni güncellemesiyle firmaların çevrimiçi etkinliklerden para toplamasını sağlayacak.
Facebook, şirket sahiplerinin Apple'ın ilkeleri nedeniyle işlevden tam olarak faydalanamayacağını söylüyor. Firma, yüzde 30'luk App Store kesintisini düşürmesi için Apple'a başvurduğunu ancak herhangi bir sonuç alamadığını söylüyor. Dolayısıyla Facebook üzerinde etkinlik düzenleyen küçük ölçekli şirketler, "zorlukla kazandıkları gelirin sadece yüzde 70'ini alabilecekler". Facebook, bu konuda kullanıcılarına uygulama üzerinde bir uyarı göstereceğini söylüyor.
Etkinlikler, Facebook'un Android uygulaması ve web sitesinde Facebook Pay'ı kullanıyor, böylece Facebook'a göre toplanan paranın tamamı şirketlere ulaşıyor.
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