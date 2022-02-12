NASA'nın Parker Güneş Sondası, Venüs'ü Böyle Görüntüledi!

Venüs'ün yüzeyinin ilk görüntüleri, NASA'nın Parker Güneş Sondası tarafından yakalandı ve gezegenin kayalık iç kısmının nasıl kıpkırmızı parladığını ortaya çıkardı. Kalın, kesintisiz bir bulut tabakasının altında gizlenen Venüs'ün yüzeyi daha önce optik ekipman kullanılarak hiç görüntülenmemişti ve bilim insanları şimdi sondanın görüntülerini analiz ederek Venüs'ün jeolojisi ve evrimi hakkında bilgi edinmeyi umuyor.
Adından da anlaşılacağı gibi, Parker Güneş Sondası Güneş'i inceleme görevi ile uzaya gönderildi. Venüs'ün kütle çekimi alanını kullanarak hızını artırmak için Venüs'ün yanından bir dizi geçiş gerçekleştiriyor ve bu sırada Venüs'ün görüntülerini Dünya ile paylaşıyor.
Sondanın görüntüleme yazılımı öncelikle Güneş atmosferinin özelliklerini tespit etmeyi amaçlıyor, ancak NASA'daki bilim insanları bu düzeneğin, yanından geçerken Venüs'ün bulutlarını gözlemlemek için de kullanılabileceğini düşündü. Sondanın dördüncü geçişi sırasında, 20 Ocak 2021'de, sondanın yörüngesi öyle bir hizaya geldi ki, Venüs'ün tüm gece tarafını görüntüleyip Dünya'ya gönderebildi.
Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar, gezegenin ünlü yoğun bulutlarının arasından görünen yüzey özelliklerini görebildiklerini keşfettiler. Görünür ışığın çoğu dalga boyu gezegenin kalın atmosferine nüfuz edemediğinden, böyle bir gözlem yapmayı aslında beklemiyorlardı. Ancak, gezegenin gece tarafında, en uzun görünür dalga boylarından bazılarının aslında içinden geçebildiğini bildiriyor. Araştırmacılar, "Venüs'ün yüzeyi, gece tarafında bile yaklaşık 860 derece sıcaklıkta. O kadar sıcak ki, Venüs'ün kayalık yüzeyi gözle görülür bir şekilde parlıyor" diyor.
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