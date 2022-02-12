NASA'nın Parker Güneş Sondası, Venüs'ü Böyle Görüntüledi!

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Venüs'ün parlayan yüzeyinin görüntülerini ilk kez Dünya'ya gönderdi...

NASA'dan şaşırtıcı Venüs görüntüleri

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