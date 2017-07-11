İlk Macintosh İçin Bunları Söylemişlerdi
33 yıl önce İlk Macintosh bilgisayar piyasaya çıktığında söylenenleri okuduklarınızda, inanamayacaksınız!
Orijinal Mac'in reklamı bundan 33 yıl önce yapılmıştı Bütün Amerika'nın izlediği Super Bowl esnasında, 22 Şubat 1984'te gösterilen reklam, 24'ünde Macintosh'un gelişini haber veriyordu.
George Orwell'in kült eseri 1984'e gönderme yapan reklamda, dev ekranda propaganda izleyen renksiz insan yığınlarının arasından koşan sarışın, turunculu bir kadın, koşarak ona yetişmeye çalışan polisler var. Kadın elindeki balyozu ekrana fırlatarak kırıyor ve ardından ekrana Apple'ın sözleri çıkıyor: "1984'ün neden 1984 gibi olmayacağını Apple Macintosh çıkınca anlayacaksınız."
Reklam bir yana 1984'te ilk çıktığında Macintosh hakkındaki yorumlar ve eleştiriler çok ilginç. İşte 25 yıl öncesinde Macintosh'a ilk bakışlar...
Mac hakkında ilk incelemeler
Haziran 1984
"Şimdiki haliyle Macintosh verilen bir sözün beden bulmuş ve süzülmüş hali: yazılımlar güçlü kalırken kullanım kolaylaşabilir. Kötü yanlarına bakabilecek olursak:
- Macintosh'un yeterli RAM'i yok
- Tek microfloppy yavaş ve yetersiz
- Ne içinde, ne de dışında genişleme slotları yok
- MacWrite'ın büyük kısıtlamaları var
- Sistem yalnızca monochrome
- MS-DOS uyumluluğu yok
- Macintosh'ta multitasking yok
- Masadan uzakta kullanılamıyor
- MacPaint'te önemli bir boyut kısıtlaması var
- Harici videoyu unutun
- Macintosh yazılım geliştirmesi karışık bir süreç"
Creative Computing, John Anderson
Şubat 1984
"Macintosh bizi bir araç olarak bilgisayarın idealine bir adım daha yaklaştırıyor."
Byte, Gregg Williams
"128K Mac'te iyi bir uygulama yazabilen biri, bir madalyayı hak eder."
Bill Gates
"Fare de neyin nesi?"
26 Mart 1984
"Biz Apple'ın en az bir şeyi doğru yaptığını düşünüyoruz. Macintosh, IBM'in pazardaki hakimiyetine meydan okuyabilecek tek makine"
InfoWorld, Thomas Neudecker
"Apple bazı önemli şeyleri yanlış yaptı. En büyük endişemiz Mac'in donanım özelliklerinin zayıflığı. Fakat Apple'ın bütün geliştirme sürecinde yaptığı en ahmakça şey Mac ve Lisa için iki farklı işletim sistemine izin vermesi oldu."
The Seybold Report, Jonathan ve Andrew Seybold
19 Şubat 1984
"Kişisel bilgisayarın doğası Apple gibi şirketler tarafından tam olarak anlaşılmış değil. Apple küstah bir varsayım ile ne istediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu bildiğini iddia ediyor. Bununla birlikte ne yazık ki denklemden "nedeni" çıkartıyor. Macintosh deneysel bir imleç cihazı kullanıyor. Adına fare denilen bu aracı insanların kullanmak istediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu yeni zamazingolardan birini istemiyorum!"
San Francisco Examiner, John C. Dvorak
"Bir çöp parçası"
"Borland kurucusu Philippe Kahn 1985 Ocağında Macintosh'u "çöp parçası" olarak nitelendirdiğinde yarı yarıya haklıydı. Güçsüz donanım, az sayıda yazılım, sabit disk olmaması, masaüstü yayıncılığa yönelik çekici uygulamaların olmaması ve ölümün eşiğinde görünen bir şirket tarafından pazarlanması...
Maciontosh'u yaratan insanlarla ilgili bütün o şişirilmiş yazıları okuduğumda kendime engel olamıyor ve eğleniyorum. Macintosh'u "Büyük bir ürün ortaya nasıl konulur?" sorusuna bir örnek olarak göstermek, devrim yarattığını ve bir endüstri başlattığını söylemek koca bir şaka"
Macworld, The Macintosh Reader, David Bunnell
İlk Mac'in getirdikleri
Macintosh 128K ilk çıktığında sadece Macintosh olarak biliniyordu ve ilk Mac bilgisayardı. Bej renkteki kasasında 9 inçlik tek renk bir monitör vardı. 3.5 inçlik floppy sürücüsü, klavyesi ve faresi vardı. Motorola 68000 işlemciye sahipti ve 8Mhz hızındaydı. Sistem belleği 128K idi. 64K da ROM'a sahipti. 512 x 342 çözünürlükteki ekranı masaüstü yayıncılıkta inç başına 72 piksel (PPI) standardının oturmasına sebep oldu.
Grafik kullanıcı arayüzüne sahip ve ev kullanıcıları tarafından karşılanabilir ilk bilgisayar olan Macintosh 128K o zamanlar 2,495 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Beraberinde MacWrite ve MacPaint gibi yazılımlar geliyordu. Bu bilgisayarın satışı Aldus Pagemaker ve LaserWriter yazıcının çıkışıyla masaüstü yayıncılık imkanı sunmasıyla birlikte arttı.
Soğutucu fanı olmayan Macintosh'un ısınma sorunu vardı ve lakabı "bej tost makinesi" oldu.
Donanım özellikleri
Özellikleri:
İşlemci: Motorola 68000
İşlemci frekansı: 8 MHz
Sabit disk: yok
Sürücüler: 400k Floppy
Ağırlık: 7.5 kg
Boyutlar: 34.5 cm yükseklik x 24.4 cm genişlik x 27.7 cm kalınlık
İşletim sistemi: Mac OS, System File 1.0, Finder 1.0
Donanım gömülü yazılım: Macintosh ROM
Model numarası: M0001
RAM: 128k
Maksimum RAM: Üçüncü parti yükseltme ile 4 MB
Ekran kartı: Yok
Ekran: 9 inç 512 x 342
Genişleme slotu: Yok
Enerji tüketimi: 60 Watt
Ethernet: Yok
Modem: Yok
Ses çıkışı: 8-bit 22 kHz dahili hoparlör
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