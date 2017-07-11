İlk Macintosh İçin Bunları Söylemişlerdi

33 yıl önce İlk Macintosh bilgisayar piyasaya çıktığında söylenenleri okuduklarınızda, inanamayacaksınız!

İlk Macintosh için neler denmiş neler...

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