İlk Nesil Apple Watch'un Garantisi Üç Yıl Oldu!
Apple ilk nesil Apple Watch'un garanti süresini, bu sorunu yaşayanlar için sessizce üç yıla çıkardı!
İlk nesil Apple Watch'ın bazı problemleri vardı, bunlardan biri bazı kullanıcıların ekranını kaydıran "şişen piller". Apple bu sebeple ilk-nesil cihazının pil sorunları için garanti süresini bir sene arttırmıştı. Şimdi de başka bir sebeple yine süreyi uzattılar: MacRumors'a göre, ilk nesil Apple Watch kullanıcıları eğer cihazlarının arka kapağı ayrılıyorsa ücretsiz onarım alabilecekler.
Bu probleme sahip Apple Watch kullanıcıları, satın alma tarihinden itibaren 3 sene garantiye sahip olacaklar. Apple Watch'ınızda bu sorun varsa, Genius Bar veya bir Apple Yetkili Hizmet Sağlayıcısı'ndan randevu alabilirsiniz. Buna ek olarak, Apple destek hattını arayıp saati bir Apple Onarım Merkezi'ne posta ile gönderebilirsiniz.
Yalnız şuna dikkat etmekte fayda var: Apple bu konuyu şirket içinde konuşmuş olsa da, halka açık bir şekilde ilan etmedi. Bazı Apple Watch kullanıcılarının garanti süresi uzatmasına rağmen ücret ödemek zorunda kaldığı haberleri var. Bu başınıza gelirse, sözünüzü bu kuraldan haberi olan bir kişiye kadar ulaştırmak işe yarayabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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