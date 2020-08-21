İlk PlayStation 5 Televizyon Reklamı, İnternete Ortaya Çıktı

PS5 için halen resmi bir piyasaya çıkış tarihi veya fiyata sahip değiliz. Ancak bu durum, Sony'nin yeni konsolu için ilk TV reklamının ortaya çıkmasını engellemiş değil. Twitter'ın ünlü isimlerinden Daniel Ahmad, şimdilik sadece Macaristan için hazırlandığını söylediği reklam filmini takipçileri ile paylaştı.
Bu reklam da Sony'nin alıştığımız süslü, aksiyon dolu canlı çekimlerinden oluşuyor ve temel olarak konsolun DualSense kontrol koluna ve PS5'in 3D sesine odaklanıyor. DualSense kontrol kolu oyunları daha kapsayıcı yapma sözü veren dokunsal geri bildirime ve adaptif tetik tuşlarına sahip. 3D sesin de oyun dünyalarını her zamankinden daha canlı hale getirmesi bekleniyor.
New PS5 ad. (In Hungarian only for now lol) pic.twitter.com/ZIPd0DWITQ— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 20, 2020
DualSense kontrol kolu, geliştiriciler bu kolu ve tüm özelliklerini kullanırlarsa Sony için büyük bir başarı kazanabilir ancak aslen kolun yeteneklerini göstermek Sony ve birinci parti oyunlarına düşecek.
Kısa tanıtım videosunda herhangi bir oyun görüntüsü bulunmuyor ancak reklamın varlığı, Sony'nin Noel 2020 dönemi için büyük bir pazarlama hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor. Xbox Series X'in Kasım ayında sunulacağını biliyoruz ve Sony'nin PS5'i bu tarihten sonra sunması şaşırtıcı olur.
Sony'nin konsol tasarımını açıklamasından beri, PlayStation hayranları ikiye bölünmüş durumdaydı ve firma bu konuda oldukça sessizdi. Microsoft ise henüz Xbox Series X panelini tanıttı ve bu panelin daha hızlı olacağı ve çeşitli cihazlar arasında birleşmiş olacağı sözü verilmiş durumda.
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