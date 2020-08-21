İlk PlayStation 5 Televizyon Reklamı, İnternete Ortaya Çıktı

Sony'nin ilk PlayStation 5 televizyon reklamı, televizyonlarda yayınlanmadan önce internette ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
İlk PS5 reklamı internette göründü

PS5 için halen resmi bir piyasaya çıkış tarihi veya fiyata sahip değiliz. Ancak bu durum, Sony'nin yeni konsolu için ilk TV reklamının ortaya çıkmasını engellemiş değil. Twitter'ın ünlü isimlerinden Daniel Ahmad, şimdilik sadece Macaristan için hazırlandığını söylediği reklam filmini takipçileri ile paylaştı.

Bu reklam da Sony'nin alıştığımız süslü, aksiyon dolu canlı çekimlerinden oluşuyor ve temel olarak konsolun DualSense kontrol koluna ve PS5'in 3D sesine odaklanıyor. DualSense kontrol kolu oyunları daha kapsayıcı yapma sözü veren dokunsal geri bildirime ve adaptif tetik tuşlarına sahip. 3D sesin de oyun dünyalarını her zamankinden daha canlı hale getirmesi bekleniyor.

DualSense kontrol kolu, geliştiriciler bu kolu ve tüm özelliklerini kullanırlarsa Sony için büyük bir başarı kazanabilir ancak aslen kolun yeteneklerini göstermek Sony ve birinci parti oyunlarına düşecek.

Kısa tanıtım videosunda herhangi bir oyun görüntüsü bulunmuyor ancak reklamın varlığı, Sony'nin Noel 2020 dönemi için büyük bir pazarlama hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor. Xbox Series X'in Kasım ayında sunulacağını biliyoruz ve Sony'nin PS5'i bu tarihten sonra sunması şaşırtıcı olur.

Sony'nin konsol tasarımını açıklamasından beri, PlayStation hayranları ikiye bölünmüş durumdaydı ve firma bu konuda oldukça sessizdi. Microsoft ise henüz Xbox Series X panelini tanıttı ve bu panelin daha hızlı olacağı ve çeşitli cihazlar arasında birleşmiş olacağı sözü verilmiş durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu imkanı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Süper filmler geliyor! 2022'ye kadar çıkacak olan 13 Marvel filmi açıklandı
21 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Mercedes-AMG'nin Süper Otomobili One, Tam Pist Testine Hazır
Orlando Bloom, Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında büyük ipucu verdi!
Gelmiş Geçmiş En Hızlı Formula 1 Sürücüsü Kim? Hesaplandı!

 

 