Netflix'ten şaşırtan görüntü... 30 günlük ücretsiz deneme süresi geri döndü

Netflix'in şubat ayında kaldırdığı 1 ay boyunca ücretsiz deneme uygulaması geri döndü. Kullanıcıların karşısına 1 aylık deneme süreci için 0.20, 1.99, 8.99 TL ve ücretsiz olduğuna dair yazılar çıkıyor. Bu farklılığın ise çerezler silinince değiştiği sanılıyor.

Netflix'te 30 günlük deneme süresi geri döndü

Netflix'e üye olmayı düşünenler denemek için 1 ay boyunca yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyor, devam etmek isteyenler aylık ücret ödeyerek sistem abonesi oluyorlardı. Şubat ayında bu uygulama kaldırıldı ve Netflix'in internet sitesinde "Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın" ifadesi konuldu.

Netflix'ten  o dönem yapılan açıklamada "Netflix olarak Türkiye'de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı

NETFLIX'TE 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ DÖNDÜ

Bugün Netflix'in internet sitesine girenler 30 günlük deneme süresinin geri döndüğünü gördü. Ancak kullanıcılar farklı tarayıcılardan girdiklerinde farklı tekliflerle karşılaşıyor.

Bazı kişilere 30 gün ücretsiz kampanyası gösterilirken bazı kişilere de ilk ay 0,20 TL, 1,99 TL, 8,99 TL gibi indirimli teklifler sunuluyor. Bu farklılığın çerezlerden kaynaklandığı, çerezler silinerek ücretsiz kampanyaya ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Netflix'in sitesinde ayrıca "Bu tekliften yalnızca yeni üyeler yararlanabilir" ifadesi yer alıyor.

netflix

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu imkanı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
"Kıyamet Kaydırması" Nedir; Kurtulmak İçin Neler Yapabiliriz?
Blackberry, (Bir Kez Daha) Geri Dönmeye Hazırlanıyor
Android 11, Bu Seçeneği Tarihe Gömüyor
Netflix, Yeni Bir Özelliği Daha Test Etmeye Başladı
HUAWEI P smart S Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

 

 