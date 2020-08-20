Netflix'ten şaşırtan görüntü... 30 günlük ücretsiz deneme süresi geri döndü

Netflix'e üye olmayı düşünenler denemek için 1 ay boyunca yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyor, devam etmek isteyenler aylık ücret ödeyerek sistem abonesi oluyorlardı. Şubat ayında bu uygulama kaldırıldı ve Netflix'in internet sitesinde "Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın" ifadesi konuldu.
Netflix'ten o dönem yapılan açıklamada "Netflix olarak Türkiye'de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı
NETFLIX'TE 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ DÖNDÜ
Bugün Netflix'in internet sitesine girenler 30 günlük deneme süresinin geri döndüğünü gördü. Ancak kullanıcılar farklı tarayıcılardan girdiklerinde farklı tekliflerle karşılaşıyor.
Bazı kişilere 30 gün ücretsiz kampanyası gösterilirken bazı kişilere de ilk ay 0,20 TL, 1,99 TL, 8,99 TL gibi indirimli teklifler sunuluyor. Bu farklılığın çerezlerden kaynaklandığı, çerezler silinerek ücretsiz kampanyaya ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Netflix'in sitesinde ayrıca "Bu tekliften yalnızca yeni üyeler yararlanabilir" ifadesi yer alıyor.
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Netflix Üyelik Paketleri Ücretleri 2020: 6 soruda Netflix üyeliği
- Netflix'te en çok izlenen filmler
- Netflix Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Netflix'ten yeni abonelik seçeneği
- Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal işlemleri
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın