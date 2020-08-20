Netflix'ten şaşırtan görüntü... 30 günlük ücretsiz deneme süresi geri döndü

Netflix'in şubat ayında kaldırdığı 1 ay boyunca ücretsiz deneme uygulaması geri döndü. Kullanıcıların karşısına 1 aylık deneme süreci için 0.20, 1.99, 8.99 TL ve ücretsiz olduğuna dair yazılar çıkıyor. Bu farklılığın ise çerezler silinince değiştiği sanılıyor.