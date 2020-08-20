24 yaşındaki YouTuber 9,5 milyon dolarlık malikane satın aldı!

Önce Vine videolarıyla ardından YouTube kanalıyla popüler isimlerden biri haline gelen David Dobrik, Hollywood yıldızlarının malikanelerine benzer bir malikane satın aldı!

24 yaşındaki YouTuber 9,5 milyon dolarlık malikane satın aldı!

24 yaşındaki David Dobrik, 18,1 milyon abonesi olan bir YouTuber. İlk olarak Vine videoları ile tanınan Dobrik, TikTok'ta da oldukça popüler. 

David Dobrik, geçtiğimiz yıldan beri sosyal medyadan elde ettiği gelirle satın alabileceği lüks bir ev arıyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aramalarına bir süre ara veren Dobrik, arkadaşları aracılığıyla geçtiğimiz günlerde hayallerindeki eve kavuştu.

david dobrik

Los Angeles'tan 9,5 Milyon Dolara Malikane Satın Aldı

Los Angeles'ta lüks bir malikaneyi 9,5 milyon dolara satın alan YouTuber'ın yeni evinde 6 yatak odası ve 7 banyo bulunuyor. Malikane yaklaşık 724 metrekare. Dobrik arkadaşları ve yardımcılarını burada ağırlayacak.

Lüks evin bahçesinde barbekünün bulunduğu açık bir mutfak, oturma alanı, havuzd ve gömme spa var. İşte YouTuber David Dobrik'in yeni evinden kareler...

david dobrik

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david dobrik malikanesi

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dobrik

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