İllere Göre Haftalık COVID-19 Vaka Sayıları Açıklandı (24-30 Nisan 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok ve en az yeni Koronavirüs vakası tespit edilen illeri, 24-30 Nisan 2021 itibarı ile açıkladı. İşte en çok ve en az vaka görülen illerde son durum...