İllere Göre Haftalık COVID-19 Vaka Sayıları Açıklandı (24-30 Nisan 2021)

24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları, ağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yeni verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. 100 bin kişide en az vaka görülen iller ise Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van.
Fahrettin Koca'nın Twitter'da yayınladığı mesajda, "tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" cümlesi dikkat çekiyor.
İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek. pic.twitter.com/UKZ20FVX9R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2021
İllere göre her 100.000 kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayıları, 24-30 Nisan 2021 tarihleri arasında şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- İstanbul 532,02
- Kırklareli 498,70
- Tekirdağ 489,89
- Çanakkale 439,11
- Kocaeli 437,65
- Kastamonu 437,59
- Erzincan 428,70
- Düzce 400,07
- Erzurum 395,24
- Giresun 388,44
- Bolu 365,31
- Ankara 361,52
- Rize 353,70
- Bayburt 352,83
- Eskişehir 348,10
- Konya 347,11
- Yalova 345,95
- Kırıkkale 345,89
- Edirne 340,88
- Kayseri 339,44
- Zonguldak 332,37
- Kütahya 330,51
- Nevşehir 327,58
- Bursa 327,35
- Bartın 321,14
- Malatya 320,04
- Balıkesir 318,88
- Ordu 316,52
- Çorum 315,02
- Tokat 313,45
- Bilecik 310,45
- Sakarya 300,77
- Kars 293,41
- Niğde 292,21
- Amasya 291,51
- Afyon 289,45
- Sivas 285,58
- Ağrı 285,00
- Yozgat 280,37
- Karabük 274,20
- Çankırı 267,63
- Samsun 267,54
- Aksaray 266,90
- Kırşehir 256,75
- Karaman 256,55
- Ardahan 251,66
- Gümüşhane 248,41
- Kilis 244,41
- Isparta 243,92
- Trabzon 237,71
- Manisa 223,63
- İzmir 223,34
- Burdur 216,78
- Sinop 213,43
- Tunceli 207,33
- Antalya 200,37
- Elazığ 197,29
- Artvin 194,10
- Muğla 183,46
- Denizli 182,44
- Gaziantep 167,91
- Uşak 163,49
- Aydın 162,45
- Iğdır 159,45
- Bingöl 154,38
- Bitlis 152,14
- Mersin 143,25
- Osmaniye 139,64
- Kahramanmaraş137,57
- Hatay 130,84
- Hakkari 122,28
- Batman 120,91
- Adıyaman 117,32
- Muş 113,11
- Adana 106,70
- Diyarbakır 100,09
- Van 90,75
- Siirt 79,14
- Mardin 76,40
- Şanlıurfa 70,25
- Şırnak 46,12
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