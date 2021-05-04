PlayStation Oyuncularına Büyük Müjde: Discord, PlayStation'a Geliyor!

PlayStation kullanıcıları yakında birbirleriyle iletişim kurmanın başka bir yoluna daha sahip olacak. Sony, Discord ile ortaklık kurduğunu ve sohbet hizmetini önümüzdeki yılın başlarında PlayStation Network'e entegre edeceğini duyurdu.
Sony CEO'su Jim Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirmek. Böylece arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken takılmalarına, eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına imkân vereceğiz" dedi.
Bu entegrasyonun nasıl yapılacağı henüz açıklanmış değil. PSN'de arkadaşlarınızla sesli veya yazılı olarak etkileşime girmenize izin verecek bir tür Discord sohbet arayüzü olacağı düşünülüyor. Ancak uygulamanın tüm özellikleri mi platforma taşınacak, yoksa hafif bir sürümü mü oluşturulacak, bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.
Microsoft, bir süre Discord'u satın almak için girişimde bulunmuş ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.
Sony Interactive Entertainment'in konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:
"PlayStation olarak, dünyanın her yerinden oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasını, yeni arkadaşlıklar ve topluluklar kurmasını ve eğlenceli deneyimler ve kalıcı anılar paylaşmasını sağlamak için sürekli olarak yeni yollar arıyoruz. Oyuncular tarafından popüler hale gelen ve dünya çapında her ay 140 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan iletişim hizmeti Discord ile yeni bir ortaklığı duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Ekiplerimiz birlikte, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize bağlamak için şimdiden sıkı çalışıyor. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken takılmalarına, eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına olanak sağlamaktır.
Oyuncularımız için bu deneyimleri hayata geçirmek için Sony Interactive Entertainment, Discord'un Series H raundunun bir parçası olarak bir azınlık yatırımı yaptı. Kurucu ortaklar Jason Citron ve Stan Vishnevskiy ile yaptığımız ilk sohbetimizde, hayat boyu sürecek oyun sevgisinden ve ekiplerimizin arkadaşları ve toplulukları yeni yollarla bir araya getirmeye yardımcı olma konusundaki ortak tutkusundan ilham aldık. Oyuncuları topluluklar oluşturmaları ve paylaşılan oyun deneyimlerinden keyif almaları için güçlendirmek yaptığımız işin merkezinde yer alıyor, bu nedenle bu yolculuğa dünyanın en popüler iletişim hizmetlerinden biriyle başlamaktan heyecan duyuyoruz."
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