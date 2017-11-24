iMac Pro'ya Özel Bir Hırsız Koruması Geliyor
Apple'ın, beklenen yeni iMac Pro'sunu çalmaya niyetlenen hırsızlar için kötü bir sürprizi var!
Apple'ın gelecek iMac Pro modelleri hakkında söylentiler artmaya başladı. Kısa bir süre önce yeni iMac Pro'larda A10 Fusion işlemcinin de ek olarak yer alacağını ve bununla beraber Siri'nin sürekli olarak çalışabileceğine ilişkin bilgiler gelmişti. Bu defa farklı bir konu ortaya atıldı: Hırsız koruması.
Gelen bilgilere göre Apple, gelecek iMac Pro için kafa yormaya devam ediyor. Özellikle A10 Fusion işlemci ile gelecek Siri desteği heyecan yaratırken, şimdi bir de ortaya atılan hırsız koruması özelliği, yeni iMac Pro'ların farkı olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Elbette aynı zamanda pahalı da...
Peki, iMac Pro'da hırsız koruması nasıl çalışacak. Bunun için iMac'e hücresel veri desteği getirecek olan Apple, böylece iMac Pro'yu sürekli olarak internet üzerinden takibe almanızı mümkün kılacak. Bu şekilde, evde veya ofiste internet bağlantısı olmasa da her yerde izlenebilmesi mümkün olacak. Dahası, bu özellik devre dışı bırakılamayacak.
Önümüzdeki günlerde iMac Pro ile ilgili daha pek çok haber ve söylenti ortaya çıkacaktır. Ancak elbette nihai sonucu, Apple Park'ta göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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