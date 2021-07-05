İneklerin Midesinde Bulunan "Mucize": Plastik Yiyen Bakteri

Avusturyalı bilim insanları, ineklerin sindirim sistemlerinde bulunan bazı bakterilerin plastiği parçalayabildiğini ve bu bakterilerin doğru bir şekilde kullanılırsa plastik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini keşfetti. Araştırma, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology dergisinde yayınlandı.
İnekler zaten günlük beslenmeleri sırasında doğal bitki polyesterleri yiyor. Bu nedenle ekip, midelerinde polyester hidrolizi (bu tür malzemeleri parçalayan kimyasal bir reaksiyon) gerçekleştirebilen bir mekanizma olduğunu düşünüyordu. Kafalardaki soru şuydu: Eğer doğal polyesterleri parçalayabiliyorlarsa, bunu yapay olanlar için de yapabilirler mi?
Ekip inek işkembelerinde bu yeteneğe sahip bakterileri bulduktan sonra, bu bakterilerin polyester ailesindeki en yaygın termoplastik olan polietilen tereftalat veya PET'i parçalama yeteneklerini test etti. Ayrıca iki madde daha test edildi: Biri, kompostlanabilir plastik torbalarda yaygın olarak kullanılan polibütilen adipat tereftalat (PBAT), diğeri, bitkilerden elde edilen şekerlerden yapılan Polietilen furanoat, (PEF) idi.
Testlerin sonucunda oldukça heyecan verici keşifler yapıldı: Üç plastiğin tamamı sorunsuz bir şekilde parçalandı. Ekip, bu parçalanmanın işkembe sıvısı içinde daha verimli bir şekilde gerçekleştiğini de gözlemledi. Burada, sıvı içindeki enzimlerin de devreye girdiğini ve plastiği parçalayan bakterilerin daha iyi çalışmalarını sağladığı düşünülüyor. Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Dr. Ribitsch, "Her gün mezbahalarda yüksek miktarda işkembe sıvısı ortaya çıkıyor. Bu parçalanma işlemini büyük ölçeklerde gerçekleştirmek istediğimizde, yeteri kadar sıvıya ulaşmamız mümkün olacak" diyor.
Ekip, çalışmalarına devam ederek bakterilerden faydalanarak çevreye dostu endüstriyel süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı planlıyor.
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