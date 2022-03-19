İngiltere Savunma Bakanını Ukrayna Başbakanıyım Diye Arayan Sahtekar Kim?

Bir sahtekar, İngiltere savunma bakanını görüntülü arayarak Ukrayna Başbakanı olarak konuşmaya çalıştı. Bakan Ben Wallace, bir süre sonra durumu anladığını ve konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüpheli listesinin en tepesinde ise Ruslar var...