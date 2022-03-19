İngiltere Savunma Bakanını Ukrayna Başbakanıyım Diye Arayan Sahtekar Kim?

İngiltere savunma bakanı, Perşembe günü Ukrayna başbakanı Denys Shmyhal gibi davranan bir sahtekardan aldığı görüntülü arama hakkında soruşturma emri verdi. Ben Wallace, bir dizi tweet'te video konferans sırasında ilgili kişinin "birkaç yanıltıcı soru sorduğunu" açıkladı ve şüphelendikten sonra aramayı bitirdiğini belirtti. Bakan, aldatmacayı "umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi ve suçu Rusya'ya attı.
Wallace herhangi bir kanıt sunmadığı ve olaya karışan herhangi bir kişinin adını vermediği tweet dizisinde, "Rus dezenformasyonu, çarpıtması ve kirli oyunu, Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgalinden kurtulmasına imkân veremez. Bu, umutsuz bir girişim" diye yazdı.
No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia's human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt.— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022
Sky News'den Deborah Haynes ise, faillerin video görüşmesini gerçekleştirmek için sözde Ukrayna başbakanının arkasına Ukrayna bayrağı yerleştirmek ve Ukrayna büyükelçiliğinden gelen sahte bilgileri kullanmak da dahil olmak üzere "büyük çaba sarf ettiklerini" bildirdi. Bir noktada, suçlu Wallace'a gönderdikleri "maddeyi" alıp almadığını sordu. Birkaç dakikalık benzer absürt sorgulama sonunda Wallace'ın aramayı iptal etmesine yetecek kadar şüphe uyanmıştı.
NEW: An imposter posing as Ukraine's prime minister tricked his way onto a video call with Britain's defence secretary in a suspected Russian ploy. @BWallaceMP ordered an immediate inquiry into the security breach that saw him engage with the fraud for about 10 minutes 1/— Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 17, 2022
Lexus ve Vovan olarak bilinen iki Rus komedyenin, düzenli olarak Dünya liderlerine şaka yapmakla ün salmış olduğu biliniyor. Çift bir zamanlar eski Kırgızistan cumhurbaşkanı kılığında Ukrayna cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'yu aramıştı. Ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kandırarak Ermenistan başbakanını taklit eden bir aktörle 18 dakikalık bir video görüşmesi yapmasını sağlamışlardı.
Görüşme sırasında Johnson İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için planları ve eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesi hakkında konuşmuşlardı. Kremlin ikiliyi istihdam ettiğini yalanlarken, Rus devlet medyası sık sık eylemlerini tebrik etmişti.
Bu son olayın, Rus ikilinin marifeti olup olmadığı ise bilinmiyor...
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