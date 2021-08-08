İnsan gibi dişleri var: ABD'de yakalandı...

BBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde insan benzeri dişlere sahip bir balık yakalandı.

İnsan gibi dişleri var: ABD'de yakalandı...

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İnsan gibi dişleri var: ABD'de yakalandı...

 

 