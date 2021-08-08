İnsan gibi dişleri var: ABD'de yakalandı...

Balığın fotoğrafı bu hafta Facebook'ta, Kuzey Carolina, Nag's Head'deki bir balık avlama yeri olan Jennette's Pier tarafından paylaşıldı.
Paylaşımda, avını ezmek için birkaç sıra azı dişi bulunan balığın 'koyunbaşlı balık' olduğu belirtildi. Bu isim balığın ağzının koyun ağzına benzemesinden kaynaklanıyor.
Balığı yakalayan Martin isimli kişi kardeşiyle pazartesi günü balığa gittiğini ve "dişlerle dolu bir ağızla" karşılaştığını söylüyor.
BBC'nin haberinde #bigteethbigtimes etiketiyle paylaşılan balığın fotoğrafının sosyal medyada çok ilgi gördüğü belirtildi.
KOYUNBAŞLI BALIK
Kuzey ve Güney Amerika'da görülen koyunbaşlı balık (Sheepshead fish) kaya yığınları, iskeleler, resifler ve iskeleler civarındaki kıyı habitatlarını tercih ediyor; yaklaşık 91 cm uzunluğa ve 9,6 kg ağırlığa kadar büyüyebiliyor. Mahkum balığı olarak da anılan bu türün en dikkat çeken özelliği insana benzeyen dişleri. Koyunbaşlı balıklar mavi yengeç, istiridye, istiridye, kabuklular , küçük balıkları avlar. Etkileyici dişlerini, ağır zırhlı ve kabuklu avları ezmek ve kayalardan ve yığınlardan midyeleri sıyırmak için kullanır.
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