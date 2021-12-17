İnsanlık, Güneş'e İşte Böyle "Dokundu"

İnsanlık tarihinde ilk defa, bir uzay aracı ile Güneş'in yüzeyine "dokunmayı" başardık...

İnsanlık Güneş'e "dokundu"

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