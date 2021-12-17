İnsanlık, Güneş'e İşte Böyle "Dokundu"

Parker Güneş sondası, ilk olarak 28 Nisan 2021'de Güneş'in korona olarak bilinen dış tabakasından geçti, parçacıklar topladı ve NASA'ya göre Güneş'in manyetik alanını ölçtü. Bunun duyurusu ise, geçtiğimiz günlerde Physical Review Letters dergisinde yayınlandı.
Sondanın Güneş'e "dokunması" Güneş bilimi alanında çok büyük bir adımı temsil ediyor. NASA'dan proje yöneticisi Thomas Zurbuchen, "Bu kilometre taşı bize Güneş'in evrimi hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda evrendeki diğer yıldızlar hakkındaki bilgilerimizi de genişletiyor" dedi.
Güneş uzayda gezinen katı bir top değil, daha ziyade korona olarak bilinen bir atmosfere benzeyen ince bir dış tabakaya sahip yoğun bir şekilde toplanmış bir plazma "çorbası." Korona, Güneş'ten fışkıran maddelerin hala Güneş'in manyetik çekimi içinde kaldığı, uzaya kaçamadığı bölge. Ancak maddeler belli bir hızın üstünde püskürürse, o zaman Güneş'in çekim alanından kurtulabiliyor ve uzayda ilerleyebiliyorlar.
Parker Güneş sondası, 2018'de fırlatıldığından bu yana Güneş'in etrafında giderek daralan bir sarmal yörünge üzerinde dönüyordu. Sonunda, korona katmanına girmeyi başardı. İlk geçişi sadece birkaç saat sürdü, ancak bundan sonraki geçişleri daha çok sayıda ve daha uzun olacak.
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