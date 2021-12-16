Elon Musk'ın Yeni Hedefi: Atmosferdeki Karbondioksiti Yakıta Çevirmek!

Time dergisi tarafından kısa bir süre önce Yılın Kişisi seçilen Elon Musk, SpaceX'in atmosferdeki karbondioksiti roket yakıtına dönüştürmek için bir program başlattığını duyurdu. Şimdiye kadar verilen ayrıntıların çok az olduğunu söyleyebiliriz, ancak Musk, atmosferik karbondioksitin eve dönüş yolculuklarına güç sağlamak için kullanılabilecek birkaç şeyden birini temsil ettiğini ve bu idealin "Mars için de önemli olacağını" düşünüyor.
Musk "SpaceX, CO2'yi atmosferden alıp roket yakıtına dönüştürmek için bir program başlatıyor" diyor ve ekliyor: "İlgileniyorsanız lütfen katılın."
İnsanların nasıl "katılacağı" henüz belli değil. Bu detay da, bu çalışma ile ilgili henüz cevaplanmamış birçok sorudan sadece biri.
Turistik uçuşların uzayın sınırına ulaşmış olması, bu tür görevlerin atmosfere verdiği zararın eleştirilmesine yol açtı. Blue Origin veya Virgin Galactic'in aksine SpaceX, NASA'nın araştırmalarına sağladığı yardımlar ile insanlığın yüzde birlik küçük bir parçasından daha fazla fayda sağlaması sayesinde bu eleştirilerden biraz korunuyor.
Yine de, bir SpaceX roketi her havalandığında salınan muazzam miktarlardaki karbondioksit, Musk'ın Tesla aracılığıyla karada fosil yakıtları bitirme çabalarına pek uymuyor.
Mars görevlerinin değerli olduğu kesin. Başka bir gezegene gidiş - dönüş yolculuğun tekrar havalanmak ve eve dönüş yolculuğu yapmak için yakıtı taşıması gerekiyorsa, dışarı doğru yolculuk çok daha ağır olacak, daha fazla yakıt gerektirecek ve bir kısır döngü yaratacaktır. Bu yüzden varış noktasında mevcut olan hammaddelerden mümkün olduğunca fazla yararlanmak çok daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. Mars söz konusu olduğunda bu, Mars atmosferinin yüzde 96'sını oluşturan karbondioksit sayesinde çok net bir potansiyel hedef anlamına geliyor.
Dünya üzerinde pratik yapmanın da gezegenimizin geleceği için oldukça gerekli olan avantajları bulunuyor. Atmosferden uzaklaştırılan herhangi bir miktar karbondioksit geleceğimiz için bir bonus olacaktır.
Öte yandan, SpaceX'in mevcut fırlatma takvimine güç sağlayacak kadar fazla roket yakıtını ekonomik bir şekilde havadan üretmesi çok da kolay olmayacak. Ne Musk ne de SpaceX web sitesi, bunu nasıl başarabileceklerinin ayrıntılarını vermiş değil.
Açıklığa kavuşturmak için elimizdeki en iyi şey, Musk'ın karbondioksit ve hidrojenin birleşerek metan, potansiyel bir roket yakıtı ve su oluşturduğu Sabatier reaksiyonuna atıfta bulunan bir mühendise verdiği "Evet" yanıtı.
Pek çok kişinin yanıt olarak belirttiği gibi, karbondioksitin yakıta dönüştürülmesi, serbest bırakıldığında kullanılabilecek şekilde ortaya çıkana göre çok daha fazla enerji girişini gerektirir. Ucuz elektrik, bu fikrin gerçeğe dönüşmesi için gerekli bir girdidir ve bu da dönüşüm verimliliğinin düşük olması durumunda önemini azaltır, ancak kendi başına yeterli değildir.
Eğer Musk'ın planı Sabatier reaksiyonunu kullanmaksa, bunun dezavantajı, yanmadan kaçan herhangi bir metanın, onu yapmak için kullanılan karbondioksitten birçok kat daha büyük bir ısınma etkisine sahip olacağı gerçeği. Bu, gezegenler arasındaki yolculuk sırasında büyük bir sorun olmayabilir ancak kalkış sırasında çok daha büyük problemler yaratabilir.
Alternatif olarak, karbondioksitin sıvı yakıta dönüştürülmesi de mümkün. Bu seçeneklerden herhangi birinin doğrudan hidrojen veya başka bir karbon içermeyen yakıt kullanmaktan daha iyi olup olmadığı henüz net değil, ancak bunun nasıl yapılacağına dair fikirleri olanlara, katkıda bulunmaları için Musk'tan bir davet gelmiş durumda...
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