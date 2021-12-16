Elon Musk'ın Yeni Hedefi: Atmosferdeki Karbondioksiti Yakıta Çevirmek!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şimdi de atmosferdeki karbondioksiti yakıta dönüştürmek istiyor!

  • Levent Öztürk
Musk atmosferdeki karbondioksiti yakıt yapacak...
SpaceX

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