Instagram'dan, 16 Yaş Altındakilerin Hesapları İçin Çok Konuşulacak Karar!

Instagram, platformunu gençler için daha güvenli hale getirmek için sürekli olarak yenilikler yapıyor. Son yenilik ise, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesapları ile ilgili. Bugünden itibaren Instagram, hizmete kaydolan ve 16 yaşından küçük (bazı ülkeler için 18 yaşından küçük) olan herkesin hesabını varsayılan olarak gizli hesap statüsüne alacak. Dileyenler, hesaplarını daha sonra ayarlardan açık hesap haline getirebilecek. Mevcut hesaplar içinse, gizliye geçmeye teşvik eden bir bildirim gönderilecek.
Instagram ayrıca, reklam verenlerin 18 yaşın altındaki kullanıcıları nasıl hedefleyebileceği konusunda da bazı yeni kurallar getirdiğini açıkladı. Daha önce, herhangi bir kullanıcı ilgi alanlarına ve etkinliklerine göre hedeflenebiliyordu. Ama artık reklam verenler, 18 yaşından küçükleri yalnızca yaşlarına, cinsiyetlerine ve konumlarına göre hedefleyebilecek. Üstelik bu karar sadece Instagram için geçerli değil; Messenger ve Facebook'taki kullanıcılar için de geçerli.
Instagram'ın kamu politikası başkanı Karina Newton, NBC News'e verdiği demeçte, yetişkinlerin davranışlarını da artık daha yakından takip edebildiklerini söyledi: "Bir yetişkinin şüpheli davranışlar sergileyip sergilemediğini anlamaya çalışıyoruz. Yetişkin henüz kuralları çiğnememiş olabilir ama onlara daha derinden bakmamızı sağlayacak şeyler yapıyor olabilir."
Newton, Instagram'ın 13 yaş altı uygulaması (muhtemelen Instagram Kids) üzerinde hala çalışıldığını da sözlerine ekliyor. Bunun için çocuk gelişimi ve mahremiyet uzmanlarıyla derinlemesine istişare içinde olduklarını söyleyen Newton, "ilgi çekici ve ebeveynler için işe yarayan bir şey inşa etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamlıyor.
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