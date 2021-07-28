Instagram'dan, 16 Yaş Altındakilerin Hesapları İçin Çok Konuşulacak Karar!

Instagram, 16 yaş altındaki kullanıcıların hesapları için çok konuşulacak yeni bir karara imza attı. 16 yaş altı kullanıcıların hesapları, artık varsayılan olarak "gizli hesap" olacak!

Instagram'dan yeni 16 yaş kararı

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