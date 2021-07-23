Instagram Hikayelerine Yeni Çeviri Özelliği Geldi!

Instagram, hikayelerdeki yabancı metinleri otomatik olarak çevirecek yeni bir özellik duyurdu. Artık kullanıcılar, en son çeviri aracıyla Portekizce, Japonca, Hintçe ve Arapça dahil 90'dan fazla dilin çevirisini görebilecekler. Bu, Instagram'ın uygulamayı daha kapsayıcı hale getirmek için attığı sayısız adımdan biri.
Son zamanlarda Instagram, kullanıcıların Keşfet bölümlerinde içeriği denetlemesine olanak tanıyan içerik duyarlılığı kontrolleri de devreye almıştı. Buna ek olarak çocukların uygulamada daha güvenli bir deneyim yaşamaları için daha fazla güvenlik önlemi ekledi ve saldırganlığı filtreleyebilen ek güvenlik araçları tanıttı.
Instagram'ın tanıttığı yeni çeviri aracıyla, kullanıcılar bir hikaye açtıklarında, uygulama bir yabancı dil tanımlarsa, "Çeviriyi Gör" seçeneği görüntüleyecek. Kullanıcılar bu seçeneğe dokunarak yabancı metni kendi ana dillerinde görebilecekler.
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