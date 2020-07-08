Facebook'tan Büyük Plan: WhatsApp ve Messenger "Birleşiyor"

Yeni bir keşfe göre Facebook, sahibi olduğu iki anında mesajlaşma platformu WhatsApp ve Facebook Messenger kullanıcılarının birbiriyle konuşmasına yakında izin verebilir.

  • Zeynel A. Öztürk
Facebook'un Büyük WhatsApp ve Messenger Planı

Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcılarının, yakında bu iki uygulama arasında mesaj gönderip alabilmesi mümkün hale gelebilir. Mesajlaşma uygulamalarında seçeneğinizin çok olmasının iyi yanları var, ancak bu iyi yanların işe yaraması için konuştuğunuz kişilerin sizinle aynı platformda olması gerekiyor. Facebook'un sahibi olduğu Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın her birinin ayrı mesajlaşma işlevi bulunuyor. Bu nedenle firma, kullanıcılarının hayatını biraz kolaylaştırmak istiyor.

WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya yönelik referanslar, geliştirici @Alex193a tarafından Facebook Messenger uygulamasında keşfedildi. Bu keşifler, firmanın WhatsApp ve Messenger kullanıcılarının iletişim kurmalarına izin vermek için çalıştığı anlamına geliyor olabilir.

Bununla birlikte uygulamalar arasında iletişimin de bazı dezavantajları var. WhatsApp'ın kullandığı uçta uca şifreleme işlevi, Messenger'a mesaj gönderdiğinizde devreden çıkabilir ve mesajlarınız üçüncü tarafların erişebileceği hale gelebilir.  Bu konuda Facebook'un bazı geliştirmeler yapması gerekiyor. İşin kötü yanı, güvenlik ve gizlilik konusunda geçmişi hiç iyi olmayan Facebook'a güvenmek, koyunlarınızı kurda emanet etmeye benziyor. 

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