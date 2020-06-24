Instagram'dan Şaşırtıcı Yenilik: Yemek Sipariş Etme Devri Başlıyor

Salgın döneminde sıkça kullanılan çevrimiçi yemek siparişi, artık Instagram üzerinden de yapılabiliyor.

Instagram'dan Yemek Sipariş Etme Devri Başlıyor

Instagram, sosyal plaformu üzerinden yemek siparişi verme dönemini başlattı. Şu an yalnızca ABD ve Kanada'da sunulan işlevin yakın gelecekte daha çok ülkeye açılması bekleniyor.

Yemek işletmelerinin Instagram üzerinden yemek servisi yapabilmesi için öncelikle Instagram'da bir işletme hesabına ihtiyacı var. Bunun yanında müşterilerin sipariş verebilmesini sağlayacak bir web sitesine de ihtiyaç duyuluyor.

Sıradan bir kullanıcının Instagram üzerinden sipariş vermesi ise tahmin ettiğiniz üzere oldukça kolay. Sipariş vermek için restoranın veya kafenin Instagram profilinde "Yemek siparişi ver" düğmesine tıklamanız yeterli. Alternatif olarak Instagram hikayelerindeki yemek siparişleri çıkartmasını da kullanabilirsiniz.

Yemek siparişi işlevi, birçok kafe, restoran gibi işletmenin satışlarına olumlu etkide bulunabilir. Bununla birlikte yemek siparişi için aracılık yapan firmaların Instagram'ın bu adımından olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu. Yeni işlev Türkiye'ye ulaştığında bu gelişmeyi sizlerle yeniden paylaşacağız.

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