iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Maketleri İnternette Ortaya Çıktı!

Apple'ın beklenen yeni iPhone serisi iPhone 13, bu defa tasarımıyla net olarak sızdı. İşte internette ortaya çıkan iPhone 13 maketleri ve iPhone 13 tasarımı hakkında elimize geçen en net ipuçları...