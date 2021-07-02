iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Maketleri İnternette Ortaya Çıktı!

Şu an milyonlarca insanın beklediği iPhone 13 serisi hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı gördük ve bunları sizlerle paylaştık. Apple'ın iPhone 13 serisinde pek çok şeyi değiştirmesi beklenirken, yeni pek çok özelliğin de ekleneceği biliniyor. Peki, telefonun tasarımı nasıl olacak? Ortaya çıkan bu görüntüler, iPhone 13'ün "dummy" olarak da ifade edilen çalışmayan, maket modelleri.
iPhone 13'ün maket görüntüleri Çin kaynaklı sosyal medya Weibo'da paylaşılmış. Farklı açılardan çekilen fotoğraflarla beraber iPhone 13'ün nasıl olacağına ilişkin fikir sahibi olabilirken, telefonun 2 kameralı olan modelinde kamera lenslerinin çapraz yerleştirildiğini görebiliyoruz. 3 kameralı olacak olan iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri ise yine iPhone 12'den alıştığımız kamera biçimini temel alıyor.
Telefona önden baktığımızda ise, üst kenardaki çentik alanı dikkati çekiyor. Apple'ın iPhone 13 ile beraber çentik alanını küçülteceği söyleniyordu. Gerçekten de bakıldığında, bu bölümün hafif de olsa daraldığını söylemek mümkün.
iPhone 13 maketleri yalnızca beyaz renkle görünüyor. Ancak bu demek değil ki, telefonun farklı renk seçenekleri olmayacak. Hatta Apple'ın bu seride renk yelpazesini de genişletmesi beklenenler arasında.
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