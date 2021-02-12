Instagram, Direkt Mesajlar (DM) İçin Aldığı Yeni Sert Kararlarını Duyurdu

Instagram'ın siber zorbalık ile mücadele çabaları devam ediyor. Facebook'un sahibi olduğu sosyal ağ, yaptığı duyuru ile direkt mesajlarda (DM) uygulanacak yeni kurallarını duyurdu. Bu yeni kurallar ve önlemler, İngiltere'deki bazı futbolculara karşı yapılan ırkçı saldırıların ardından geliyor.
Daha önce Instagram'ın kurallarını ihlal eden DM'ler gönderen kullanıcılar sadece bu özelliği belirli bir süre boyunca kullanamaz oluyorlardı. Bundan sonra ise aynı ihlal, hesabın silinmesine yol açacak. Ayrıca eğer biri Instagram'ın kurallarından kaçınmak için yeni bir hesap açmaya çalışırsa da aynı ceza geçerli olacak.
Ayrıca Instagram, yetkililerin öfke konuşması ile ilgili yasal bilgi istemlerinde İngiltere kanun güçleri ile beraber çalışmaya da söz verdi. Tabii ki yasal olarak geçersiz istemler için sınırlamalar bulunuyor.
Son olarak Instagram, kullanıcıların DM'lerinde gördükleri saldırgan mesajları ele alacak yeni bir analiz yöntemi geliştirme çabasının bir parçası olarak toplumdan yardım istiyor. Bu yeni yöntemin nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak Instagram, bu özelliği önümüzdeki aylarda devreye sokmayı planlıyor.
Instagram, kısa bir süre içerisinde insanların takip etmedikleri kişilerden gelen DM'leri engellemelerine de imkan tanıyacağını duyurdu. Bu özellik şu anda işletmeler ve içerik geliştiricilere ait hesapların yanı sıra bazı bölgelerdeki kısıtlı sayıda kişisel hesaplar için de mevcut.
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