Instagram hesaplarını anında kapattıran fotoğraf! Fotoğrafın sırrı çözüldü!

Şu sıralar sosyal medyada bir fotoğrafın Instagram hesaplarını kapatmaya sebep olduğu konuşuluyor. Fotoğrafta bir insanın maske ya da efekt tarzı bir görsel oyun ile köpeğe benzediği görülüyor. Fotoğrafın gerçekten Instagram hesabının kapatılmasına sebep olup olmadığını görmek isteyenler fotoğrafı paylaşıyor.
chip.com.tr
Sonrasında deneme yapan kullanıcıların hesaplarının hızlıca kapatıldığını kanıtlayan uyarı görselleri yayınladıkları da görülüyor.
Peki bu fotoğrafın sırrı ne? Köpeğe benzetilmiş insan fotoğrafının anlamı ne?
İnternette son yıllarca Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi ölüm oyunlarının çocukları etkisi altına alarak intihara sürüklediğini duymuş, haberlere ve yetkililerin uyarılarına şahit olmuşsunuzdur. Bu köpeğimsi insan fotoğrafı da bu oyunlarla bağlantılı.
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Bu fotoğraf aslında Jonathan Galindo isimli takma ad kullanan bir karakterin kullandığı görsel. Bu karakter çocuklara mesaj atarak oyun oynamak isteyip istemediklerini soruyor, oyuna davet ediyor. Tıpkı Mavi Balina ya da Momo adlı ölüm oyunlarında olduğu gibi, çocuklara zorlu görevler veriyor ve onları bu görevleri uygulamaları için manipüle ediyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında İtalya'da 11 yaşındaki bir çocuğun intiharı ve arkasında bıraktığı intihar notu Jonathan Galindo'nun oyununu işaret etmiş ve haber insanları dehşete düşürmüştü. İntihar notunda, "Seni seviyorum anne ve babam. Şimdi siyah başlıklı adamı takip etmeliyim. Artık vaktim yok. Beni affedin" yazıyordu. Yetkililer siyah başlıklı ya da kukuletalı adam tabirinin Jonathan Galindo'yu işaret ettiği ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı.
Tam da bu sebepten Instagram, Jonathan Galindo'nun bu görsellerini kaldırmaya ve bunları kullanan hesapları kapatmaya çalışıyor. Facebook'ta da Jonathan Galindo diye arama yaptığınızda karşınıza Facebook tarafından bir uyarı çıkıyor ve zor durumda olup olmadığınız, yardıma ihtiyacınız olup olmadığı soruluyor.
Köpek ve insan karışımı bu görüntü aslında sinematografik özel efekt yaratıcısı Samuel Canini tarafından 2012 yılında yaratılmıştı. Fakat Jonathan Galindo tarafından kullanılmaya başlamasının ardından Canini bir açıklama yapıp, olay ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtmişti.
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