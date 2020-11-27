Instagram hesaplarını anında kapattıran fotoğraf! Fotoğrafın sırrı çözüldü!

Sosyal medyada, bir fotoğrafı Instagram hesabına yükleyenlerin hesaplarının anında kapatıldığı söylentisi ışık hızıyla yayılmaya devam ediyor. İddianın gerçekliğini sorgulayanlar denemek için hesaplarına bu fotoğrafı yükleyenler de hesaplarının kapatıldığını gösteren ekran görüntülerini paylaşıyor. Peki bu fotoğrafın sırrı ne? Neden Instagram'a yüklendikten sonra hesaplar kapatılıyor? Jonathan Galindo kim? İşte cevabı!