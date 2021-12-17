Instagram Hikayelerinde "60 Saniye" Devrimi!

Instagram hikayelerine önemli bir yenilik daha geliyor; paylaşılan hikayelerin süresi 60 saniyeye çıkıyor!

Instagram hikayelerinde devrim!

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