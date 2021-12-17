Instagram Hikayelerinde "60 Saniye" Devrimi!

Instagram kısa süre önce, şirketin 2022'de hedef kitlesinin davranışlarını nasıl algıladığına dair içgörüler sağlayan bir sosyal trend tahmini raporu paylaştı. Video ve fotoğraf paylaşım platformu, muhtemelen bu raporun ışığında, 2022 için kullanıcı deneyimi üzerinde bazı değişiklikler yapacak gibi görünüyor.
İlk olarak, içerikler artık eskisi gibi kronolojik sırayla listelenecek. Bir sonraki güncelleme ise Instagram hikayelerinin uzunluğunu 60 saniyeye çıkarmak olacak. Instagram hikayeleri şu anda 15 saniye ile sınırlı.
9to5Mac'in haberine göre sosyal ağ uygulaması bu değişiklik hakkında bazı kullanıcıları bilgilendirmeye başladı. Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının böyle bir bilgilendirme aldığı da açıklandı. Şu anda, 15 saniyeyi aşan videolar otomatik olarak Hikayeler'de birden fazla gönderiye bölünüyor. Buna alternatif olarak, kullanıcı videoyu Reels'e yüklemeyi ve Hikayeler'den yönlendirme yapmayı seçebiliyor. Instagram'dan gelen mesaj, "Daha uzun hikayelere hazır olun. 60 saniyeye kadar olan videolar artık Hikayeler'de bölünmeyecek" diyor.
Instagram'ın bu hamleyi Snapchat ve TikTok ile yaşanan büyük rekabette bir adım ileriye geçmek için yaptığı düşünülüyor.
Bu değişikliklerin yanı sıra, Instagram'ın bir gönderiye bahsetme veya konum ekleme sürecini basitleştiren yeni bir arayüzü test ettiği de açıklandı. Elbette, henüz bu değişikliklerin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.
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