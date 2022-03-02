Instagram'dan, iPad Konusunda Apple'ı Kızdıracak Açıklama

Instagram'ın piyasaya çıkmasından bu yana 11 yıl geçti. Ancak halen iPad'a özel Instagram uygulaması yok. Tabletlerinde Instagram kullanmak isteyen kullanıcılar ya web arabirimini kullanıyor ya da uygulamanın iPhone sürümünü kullanıyor ve bu uygulama da iPad'in büyük ekranı için optimize edilmiş değil. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, bunun böyle olmaya devam edeceğini söylüyor.
Mosseri özel bir iPad uygulaması geliştirmeye değecek kadar çok iPad kullanıcısı olmadığını söylüyor. "Günün birinde yeterli büyüklüğe ulaşırsa özel bir uygulama geliştirmeyi düşünebiliriz. Ancak şu anda daha önemli şeylere odaklanmış durumdayız" diyen Mosseri, Instagram geliştirici ekibinin oldukça meşgul olduğunu, şu anda iOS, Android, web ve Instagram Lite platformlarını desteklemek için uğraştıklarını söyledi.
Aslında milyonlarca iPad kullanıcısı bulunuyor ve bunların bir kısmının Instagram kullanmak isteyecekleri biliniyor, ancak Instagram son zamanlarda web uygulamasını oldukça geliştirdi. Hikayeler dışında tüm özellikleri web arabirimi vasıtası ile iPad altında kullanmak mümkün. Yine de kullanıcılar gerçek bir iPad uygulaması gelene kadar istemeye devam edecekler gibi görünüyor.
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