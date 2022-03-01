Elon Musk ve Tesla, Ukraynalılar İçin Ücretsiz Şarj İmkanı Sunuyor!

Elon Musk'ın Tesla'sından Ukraynalılara bir önemli destek daha: Markası Tesla olsun ya da olmasın, tüm elektrikli araçlara ücretsiz şarj sunulacak!