Elon Musk ve Tesla, Ukraynalılar İçin Ücretsiz Şarj İmkanı Sunuyor!

Ukrayna sınırına yakın Tesla Supercharger'lar, Rusya'nın işgalinin ardından ülkeyi terk edenleri desteklemek için ücretsiz elektrikli araç şarjı sunacak. Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların sahipleri, sınırlı bir süre için Trzebownisko, Polonya; Kösice, Slovakya; Miskolc ve Debrecen, Macaristan'daki istasyonları ücretsiz olarak kullanabilecekler. Elon Musk ve Tesla'nın programı diğer Supercharger alanlarına genişletmeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil.
Elektrek'in söylediğine göre Tesla, bölgedeki araç sahiplerine gönderdiği bir e-postada, "bunun, güvenli bir yere gitmeniz için size huzur vermesine yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Tesla'nın farklı markaların araçlarına sahip olanlara ilk kez ücretsiz şarj teklif ettiği söyleniyor.
Tesla şu anda Ukrayna'da faaliyet göstermiyor, ancak oradaki bazı kişilerin EV'lerini ithal ettiği söyleniyor ve şirket ülkede Supercharger alanlarını açmak istiyor (çatışmanın bu planları nasıl etkilemiş olabileceği net değil). Şirket, kasırgaların ABD'yi vurduğu zamanlar da dahil olmak üzere diğer kriz zamanlarında da ücretsiz şarj teklifi sunmuştu.
Hatırlanacağı gibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde de uydu internet hizmeti Starlink'i Ukrayna için aktif hale geçirdiğini duyurmuş ve ülkeye çok sayıda Starlink terminalini ücretsiz olarak göndermişti.
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