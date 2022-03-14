Instagram Rusya'da Kapatıldı, Rus Kullanıcılar Gözyaşlarıyla Veda Etti

Instagram'ın Rusya'da kapatılması, başta Rus fenomenler olmak üzere Rus kullanıcıları çok kötü vurdu. Washington Post, durumu "belki de hiç bir hareket, daha tecrit edici değildir" cümlesiyle okuyucularına aktardı.