Facebook, Rusya Hakkında Yapılacak Şiddet Çağrılarına İzin Verecek

Facebook, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak kullanıcıların şiddet çağrısı yapmasını yasaklayan bir kuralı geçici olarak değiştiriyor. Reuters tarafından bildirilen değişiklik, Ukrayna, Polonya ve Rusya'daki insanların "Ukrayna işgali bağlamında Rus hkümetine ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına" olanak tanıyor. Buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko hakkında ölüm çağrısı yapmak da dahil.
Facebook sözcüsü Andy Stone yaptığı açıklamada, şirketin geçmişte şiddete teşvik etmeyi yasaklayan kuralları kapsamında normalde kaldırılacak olan bazı gönderilere "geçici olarak" izin verildiğini doğruladı. Ancak Rus sivillere karşı bu tip söylemlere yine izin verilmeyecek.
Stone, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak, normalde kurallarımızı ihlal edecek 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren mesajlar gibi siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik" diyor.
Değişiklik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında sosyal medya platformlarının ne kadar etkili olabildiğini bir kez daha gösteriyor. Facebook, Rus devlet medya kuruluşlarının etkisini sınırlamak için daha önce de birkaç adım atmıştı ve Rusya yanlısı propagandayı destekleyen sahte hesap ağını çökertmişti. Rus hükümeti ise, Facebook'u yasaklayarak yanıt vermişti.
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