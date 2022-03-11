Facebook, Rusya Hakkında Yapılacak Şiddet Çağrılarına İzin Verecek

Facebook, şiddet içerikli mesajlara karşı uyguladığı katı kurallarını Rusya konusunda kaldırdı. Ukrayna, Polonya ve Rusya'daki insanlar, Ukrayna işgali bağlamında Rus hükümetine ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapabilecek.

Facebook'tan çok konuşulacak bir Rusya kararı daha

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