Instagram'a Sürpriz Özellik: Instagram, Kullanıcılara "Artık Dur" Diyecek!

Facebook, Frances Haugen'in ifadesinin ardından düşen itibarını tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyor ve gençleri potansiyel zararlı içeriklerden korumak için adımlar atmakta olduğunu gösteriyor. CNN ve Reuters'in haberine göre, Instagram'a gelecek yeni bir özellik, gençleri "bir süreliğine Instagram'a ara verme" konusunda teşvik edecek. Bu özelliğin ne zaman devreye alınacağı konusunda bir bilgi verilmedi ancak hedefinin açıkça bağımlılığı ve diğer sağlıksız davranışları azaltmak olduğu belli.
Facebook'un buna ek olarak gençleri uygulamalardaki "onlar için sağlıksız" olan içerikten uzak tutmak için önlemler alacağı da bildiriliyor. Her ne kadar bu önlemlerin ne olacağı detaylı olarak açıklanmış olmasa da, algoritmalarda buna yönelik bir değişiklik gerçekleştirileceği düşünülüyor.
Bu değişiklik aslında Haugen'in iddialarının doğru olduğuna da işaret ediyor. Haugen, Facebook'un algoritmalarının sorunlu olduğunu, çocukları zararlı içerikten korumadığını ve nefret söyleminin sadece bir kısmını kaldırdığını iddia etmişti. Buna ek olarak Facebook'un algoritmaları tarafından seçilen içeriğin gösterilmesi ile ilgili doğacak zararlardan Facebook'un kanunen sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.
Yeni önlemler aslında tam olarak Haugen ve benzerlerinin getirdiği eleştirilere cevap vermiyor. Ara vermek ve zararlı içerikten uzak tutmak, zararlı içeriğin kaldırılması anlamına gelmiyor. Facebook'un her zaman olduğu gibi, yeni kurallar getirirken sadece kendisine uygun gördüğü düzenlemeleri yapmakla yetineceği iddia ediliyor.
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