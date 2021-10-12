Instagram'a Sürpriz Özellik: Instagram, Kullanıcılara "Artık Dur" Diyecek!

Instagram, kullanıcılarına "biraz durun ve nefes alın" demeye hazırlanıyor.

Instagram, Kullanıcılara "Artık Dur" Diyecek!

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