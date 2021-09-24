Instagram'da pp büyütme nasıl yapılır? (Programsız ve programlı)

Akıllı telefonlarda kullanılabilen bir sosyal medya uygulaması olan Instagram, ücretsiz bir fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Instagram hesabı olan kullanıcılar, profillerinde kendine ait çeşitli bilgilere yer verir. İsim soyisim, kullanıcı adı, biyografi kısmı gibi alanlara bilgi girerek kendilerini tanıtırlar.
Instagram kullanıcılarının profillerinde yer alan gönderilerin dışında profil fotoğrafı kullanılır. Instagram, diğer sosyal medya platformları gibi kullanıcılara profil fotoğrafı koyma imkanı sunar.
Instagram PP büyütme işlemi uygulama üzerinden yapılmaz. Instagram, kullanıcı hesaplarında yer alan profil fotoğrafını yuvarlak bir çerçeve içinde tutar. Bu kısımda fotoğraf büyütme işlemi yapılamaz.
Belirli bir ölçüde yuvarlak çerçeve içinde sunulan profil fotoğrafı, kullanıcı hesaplarının tanınırlığı için önemlidir. Instagram uygulaması, profil fotoğraflarını büyütmeye izin vermediği için kullanıcılar alternatif yöntemleri tercih eder. Çeşitli internet siteleri ve uygulamaları kullanarak Instagram hesaplarının profil fotoğrafları büyütülebilir.
Instagram PP Büyütme İşlemi İçin Uygulama Gerekir Mi?
Tablet ve akıllı telefon uygulaması olarak kullanılan Instagram, fotoğraf ve video paylaşımı yapılan sosyal medya enstrümanlarından biridir. Fotoğraf uygulaması olan Instagram, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları belirli bir standarda dönüştürür. Fotoğraf yüklemesi yapıldığında otomatik olarak tüm görseller 1080x1350 görüntü boyutuna çevrilir.
Yüklenen fotoğraflar büyükse sıkıştırılarak küçükse otomatik olarak büyütülerek yüklenir. Profil kısmının üst kısmında yer alan dairesel çerçeve içinde profil fotoğrafı yer alır. Instagram uygulaması üzerinden profil fotoğrafları büyütülmesi mümkün değildir. Ancak çeşitli uygulamalar ve internet siteleri üzerinden büyütülmeyen profil fotoğraflarını büyüterek görebilirsiniz. Bu program ve uygulamaları kullanarak farklı hesapların profil fotoğraflarının büyük hallerini görmek için uygulama ve internet sitelerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayar üzerinden hiç bir program kullanmadan PP büyütme işlemi yapılabilir.
IOS ve Android Telefonlarda PP Büyütme Nasıl Yapılır?
Instagram kullanıcıları, farklı hesapların profil fotoğraflarını büyütüp incelemek için çeşitli uygulamalardan yararlanır. Instagram, kullanıcı hesaplarında yer alan profil fotoğrafların büyütülmesine izin vermez. Bu yüzden kullanıcılar alternatif yöntemler kullanarak hesapların profil fotoğraflarının büyütülmüş hallerini görebilir.
Kullanıcıların sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir durum olan Instagram PP büyütme işlemi için farklı cep telefonu uygulamaları geliştirilmiştir. Android market, App Store ve App Gallery gibi uygulama marketlerinde farklı PP büyütme uygulamaları bulabilirsiniz. Tablet ve akıllı telefonlar ile birlikte kullanılabilen bu uygulamaların bir kısmı ücretsiz olurken bazıları içi ücret ödenmesi gerekebilir.
Uygulama üzerinden PP'sini büyütmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazarak profil fotoğrafının büyük halini görebilirsiniz.
Bilgisayardan PP Büyütme İşlemi Yapımı (Programsız)
Akıllı telefon ve tablet uygulamaları ile uğraşmak istemeyenler bilgisayar üzerinden Instagram PP büyütme işlemi yapabilir. Bilgisayar üzerinden profil büyütmenin iki yöntemi bulunur.
İlk yöntem internet sitelerini kullanarak Instagram profil fotoğrafını büyütmektir. Telefon ve tablet uygulamalarına benzer bir altyapıya sahip PP büyütme sitelerini arama motorları üzerinden ulaşabilirsiniz. Profil fotoğrafı büyütme sitelerinde yer alan arama kısmına fotoğrafını büyütmek istediğiniz kullanıcı hesabını yazarak işlemi yapabilirsiniz.
Diğer yöntemde ise büyütme işlemi, ayrı bir program veya internet sitesi gerektirmeden internet tarayıcısı üzerinden yapılır. Tarayıcı üzerinden Instagram'a giriş yaparak profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz hesabını açın. Aynı anda CTRL ve U tuşuna basın. Tuşa bastıktan sonra açılan kaynak kodlarına erişeceksiniz. Kaynak kodlarını filtrelemek için CTRL ve F tuşlarına basarak arama ekranını açın. Arama kısmına JPEG yazarak fotoğraf kaynak kodunu bulun. Arama sonucunu kopyalayarak yeni sekme açarak link kısmına yapıştırın. Görmek istediğiniz hesabın profil fotoğrafının büyük hali yeni sekmede görünür.
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