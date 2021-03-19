Instagram ve WhatsApp Çöktü mü? Instagram ve WhatsApp Neden Çalışmıyor?

Instagram ve WhatsApp Çöktü mü? Instagram ve WhatsApp'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, her iki hizmette de erişim sorunu yaşıyor. #WhatsApp hashtag'i, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmuş durumda.

Isntagram ve WhatsApp Yine Çöktü

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