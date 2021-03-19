Instagram ve WhatsApp Çöktü mü? Instagram ve WhatsApp Neden Çalışmıyor?

Güncelleme - 21.20: WhatsApp ve Instagram'a erişim tekrar sağlandı. Kesintinin nedeni açıklanmasa da WhatsApp, Twitter hesabından kullanıcılarınıa, sabırları için teşekkür etti.
Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown— WhatsApp (@WhatsApp) March 19, 2021
WhatsApp ve Instagram çöktü mü? ""WhatsApp ve Instagram çöktü mü?" sorusu, şu sıralar yaşanan erişim sorunu sonrasında kullanıcıların en çok aradığı sorulardan biri haline geldi. WhatsApp ve Instagram'a bir kez daha erişim sorunu yaşanıyor. Her iki hizmete de bağlanmak isteyen kullanıcılar, Türkiye saati ile 20.28'den beri erişim konusunda sıkıntı yaşıyor.
WhatsApp'ta mesaj alıp göndermek şu sıralar mümkün değilken, Instagram kullanıcıları da "Akış Yenilenemedi" hatası alıyor.
WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Facebook'ta ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.
WhatsApp Çöktü mü Sorusu Twitter'da da Gündem Oldu
Twitter'da da pek çok kullanıcı, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu hakkında bilgi almaya çalışıyor. #WhatsApp hashtag'i, kıs sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'da yaptığı açıklamada sorunun Dünya genelinde yaşandığını duyurdu.
USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır.
Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır.
Yerli ve milli servisleri destekliyoruz. pic.twitter.com/3B86lFE00h— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021
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